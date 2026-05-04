Невеста Роналду Джорджина Родригес прилетела в Нью-Йорк на Met Gala и щеголяла сумками Hermès

Джорджина Родригес / © Getty Images

Реклама

Уже 4 мая невеста одного из самых известных футболистов современности Криштиану Роналду, 32-летняя Джорджина Родригес, появится на красной дорожке легендарного Met Gala в Нью-Йорке, где продемонстрирует эксклюзивный образ. А до этого инфлюенсерка отлично провела время на двух вечеринках.

Сперва она появилась среди самых заметных гостей вечеринки Vogue First Friday, традиционного мероприятия к Met Gala, которая прошла в нью-йоркском музее мадам Тюссо. Надела она платье от Ludovic de Saint Sernin из коллекции осень-зима 2025 с креативными поясками и прострочками, которое дополнила бомбером и любимой сумкой Hermès.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Впоследствии Джорджина также пришла на гламурную вечеринку к миллиардерам Джеффу Безосу и Лорен Санчес Безос, которая также была преурочена к Met Gala. Она снова выбрала черный цвет, но образ дополнила уже светлой крокодиловой сумкой и босоножками.

Реклама

Джорджина Родригес / © Getty Images

Какой образ Джорджина выбрала для главного события — пока остается загадкой, как и то, кто будет автором ее платья. Напомним, что в прошлом году Родригес предстала в платье от Vetements, которое было вдохновлено культовым луком принцессы Дианы.

Джорджина Родригес на Met Gala 2025 / © Associated Press

Новости партнеров