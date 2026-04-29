Мелания Трамп на Met Gala: 10 образов до того, как она стала первой леди Америки
Для семьи Трампов это мероприятие имеет особое значение, однако после начала политической эры в их жизни вход на красную дорожку Мелании закрыт.
До того как стать президентом Соединенных Штатов, нью-йоркский богач Дональд Трамп иногда появлялся на Met Gala, а компанию ему всегда составляли жены или любовницы. Когда же Трамп начал отношения с Меланией, бал занял особое место в их жизни, ведь именно по дороге на это мероприятие он сделал ей предложение. Произошло это 26 апреля 2004 года, в ее день рождения. С того дня Мелания была постоянной гостьей Met Gala в течение многих лет, вплоть до 2012-го, но с тех пор больше приглашений не получала. Почему ее и мужа отстранили от главного бала Нью-Йорка — неизвестно, однако Met Gala — очень селективное мероприятие и даже за большие деньги туда не попадешь без одобрения Анны Винтур, хотя старшая дочь Трампа — Иванка — продолжала появляться на событии вплоть до первой победы отца на выборах.
Мелания же, вероятно стала жертвой «острых» заявлений мужа, который начал погружаться в политические споры, а также меньше ассоциироваться с бизнесом, а больше с политикой. В октябре 2017 года в одном из выпусков Late Late Show Анна Винтур, сказала, что не позовет снова Дональда Трампа на Met Gala. Поэтому пока Мелания находится в «бане», предлагаем вспомнить, какие образы она выбирала на знаменитое модное мероприятие.
2003
Она выбрала платье в греческом стиле с плиссировкой и брошью под грудью, которое дополнила серебряным клатчем и изысканными серьгами.
2004
Мелания надела платье со шлейфом, которое имело потрясающий прозрачный корсет-паутину. Образ дополнила сумочка в винтажном стиле и роскошные украшения.
2005
В этом году Мелания снова выбрала черное платье, но с белым шлейфом из тюля, которое было создано брендом Alexander McQueen. Платье она украсила брошью-бантом с бриллиантами.
2006
В то время госпожа Трамп была беременна сыном, поэтому выбрала платье без бретелек и с завышенной талией, которые украшала черная лента. Ее образ дополнило колье с бриллиантами.
2007
На мероприятии в тот раз известная красавица появилась в кардинально новом образе, ведь выбрала золотое платье от Roberto Cavalli с бахромой, которую дополняли золотые туфли.
2008
Цвет фуксии выделял в том году госпожу Трамп из толпы. Ее оригинальное платье было от Vera Wang.
2009
Мелания снова вернулась к черному ансамблю и выбрала для появления на Met Gala образ от Dolce & Gabbana и бриллианты. Пояс на ее талии был из коллекции 2008 года.
2010
Считается, что это платье создал американский бренд Christian Siriano. Синий цвет был очень изысканным и привлекал внимание, как и дизайн юбки.
2011
Этот элегантный и изысканный наряд создан Reem Acra и выглядел он просто по-королевский на женщине.
2012
Это было последнее появление госпожи Трамп на Met Gala, но очень эффектное. Это структурное платье с пайетками и острыми плечами создал бренд Marc Bouwer.