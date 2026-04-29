Идеальная пара — как выбрать вино к стейку
Стейк и бокал вина — классический гастрономический дуэт, который кажется беспроигрышным, но современные сомелье советуют смотреть на это по-новому, иногда именно бокал шампанского или даже белого вина может сделать ужин незабываемым.
Еще недавно правило «красное вино к мясу» считалось почти аксиомой. И в этом есть логика, потому что говядина, особенно стейки, богата белком и жиром, которые смягчают танины в вине. В результате напиток становится ярче на вкус, а мясо — сочнее.
Но гастрономия не стоит на месте, сегодня сомелье призывают быть смелее и ориентироваться не только на тип мяса, но и на способ приготовления, соусы, гарниры и, конечно, собственный вкус, об этом рассказало издание Real Simple.
Красный — это классика
Красные вина традиционно хорошо работают со стейками из-за высокого содержания танинов. Особенно это актуально для жирных кусков, например, рибай или T-bone. Такие вина создают баланс и «очищают» вкусовые рецепторы.
Главный совет здесь звучит довольно просто, а именно, если вам вкусно, значит, это правильный выбор.
Учитывайте какое мясо и способ приготовления
Не все стейки одинаковы и это ключ к правильному сочетанию.
Жирные куски (рибай, skirt steak) нуждаются в насыщенных винах с выраженными танинами, например, каберне совиньон, мальбек или бароло. Они «уравновешивают» жирность и подчеркивают вкус мяса.
Постные куски (филе миньон, New York strip) лучше сочетаются с более легкими винами, например, пино нуар. Они не перебивают деликатный вкус мяса.
Стейки на гриле или с сильной корочкой, здесь работают более смелые и насыщенные варианты, как сира, шираз или каберне.
Соусы и гарниры
Иногда не мясо, а именно гарнир определяет, какое вино выбрать.
Легкие овощи (спаржа, брокколи) почти не влияют на выбор вина, поэтому можно ориентироваться на сам стейк.
Сливочные гарниры (кремовый шпинат, полента, мак-энд-чиз) требуют вина с высокой кислотностью, чтобы «перерезать» жирность. Например, Brunello di Montalcino или даже выдержанный шардоне.
Сладко-пряные или барбекю-соусы хорошо сочетаются с зинфанделем или даже ламбруско, это немного неожиданно, но очень удачно.
Не только красное
Сомелье все чаще советуют экспериментировать:
Шампанское — универсальный вариант, который работает даже со стейком, особенно в теплую погоду.
Сухое розе — легкий вариант для нестандартных сочетаний.
Белые вина с высокой кислотностью — неожиданно хорошо подходят к постному мясу или блюдам на гриле.
Это новый подход к гастрономии, ведь не правила диктуют выбор, а ваше настроение и вкус.
Идеальное сочетание вина и стейка — не жесткие правила, а гармония вкуса. Учитывайте текстуру мяса, способ приготовления и сопроводительные блюда, но не забывайте о собственных предпочтениях.
Современная гастрономия — это свобода выбора и, возможно, именно бокал холодного шампанского рядом с сочным стейком станет вашим новым любимым открытием.