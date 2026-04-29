Еще недавно правило «красное вино к мясу» считалось почти аксиомой. И в этом есть логика, потому что говядина, особенно стейки, богата белком и жиром, которые смягчают танины в вине. В результате напиток становится ярче на вкус, а мясо — сочнее.

Но гастрономия не стоит на месте, сегодня сомелье призывают быть смелее и ориентироваться не только на тип мяса, но и на способ приготовления, соусы, гарниры и, конечно, собственный вкус, об этом рассказало издание Real Simple.

Красный — это классика

Красные вина традиционно хорошо работают со стейками из-за высокого содержания танинов. Особенно это актуально для жирных кусков, например, рибай или T-bone. Такие вина создают баланс и «очищают» вкусовые рецепторы.

Главный совет здесь звучит довольно просто, а именно, если вам вкусно, значит, это правильный выбор.

Учитывайте какое мясо и способ приготовления

Не все стейки одинаковы и это ключ к правильному сочетанию.

Жирные куски (рибай, skirt steak) нуждаются в насыщенных винах с выраженными танинами, например, каберне совиньон, мальбек или бароло. Они «уравновешивают» жирность и подчеркивают вкус мяса.

Постные куски (филе миньон, New York strip) лучше сочетаются с более легкими винами, например, пино нуар. Они не перебивают деликатный вкус мяса.

Стейки на гриле или с сильной корочкой, здесь работают более смелые и насыщенные варианты, как сира, шираз или каберне.

Соусы и гарниры

Иногда не мясо, а именно гарнир определяет, какое вино выбрать.

Легкие овощи (спаржа, брокколи) почти не влияют на выбор вина, поэтому можно ориентироваться на сам стейк.

Сливочные гарниры (кремовый шпинат, полента, мак-энд-чиз) требуют вина с высокой кислотностью, чтобы «перерезать» жирность. Например, Brunello di Montalcino или даже выдержанный шардоне.

Сладко-пряные или барбекю-соусы хорошо сочетаются с зинфанделем или даже ламбруско, это немного неожиданно, но очень удачно.

Не только красное

Сомелье все чаще советуют экспериментировать:

Шампанское — универсальный вариант, который работает даже со стейком, особенно в теплую погоду.

Сухое розе — легкий вариант для нестандартных сочетаний.

Белые вина с высокой кислотностью — неожиданно хорошо подходят к постному мясу или блюдам на гриле.

Это новый подход к гастрономии, ведь не правила диктуют выбор, а ваше настроение и вкус.

Идеальное сочетание вина и стейка — не жесткие правила, а гармония вкуса. Учитывайте текстуру мяса, способ приготовления и сопроводительные блюда, но не забывайте о собственных предпочтениях.

Современная гастрономия — это свобода выбора и, возможно, именно бокал холодного шампанского рядом с сочным стейком станет вашим новым любимым открытием.

