Бал Института костюма Met Gala: история самого роскошного благотворительного мероприятия Нью-Йорка

В первый понедельник мая в Нью-Йорке традиционно состоялся Met Gala - главный благотворительный вечер года, посвященный моде. В этом году тема мероприятия - "В Америке: антология моды".

Met Gala - ежегодное мероприятие, которое собирает вокруг себя миллионы восторженных взглядов публики во всем мире, за что получило негласное название "Оскара" в мире моды. Гости традиционно приходят на него в ярких кутюрных нарядах - настоящих произведениях искусства.

Об Met Gala всегда так часто говорят, восхищаются гостями, нарядами и макияжами, поэтому мы решили подробнее рассказать, что это за мероприятие, почему оно важно для американцев и как стало главным модным событием года.

Селин Дион на Met Gala 2019 / Getty Images

Основан Met Gala в 1948 году модным публицистом Элеонорой Ламберт для сбора средств для недавно основанного Института костюма в Метрополитен-музее. Первым мероприятием был гала-ужин, и билет на него стоил пятьдесят долларов, а само мероприятие проводилось в декабре. В течении нескольких десятилетий Met Gala был одним из многих довольно стандартных благотворительных событий, которое посещали представители высшего общества Нью-Йорка как престижную гламурную вечеринку, носившую негласное название "события года".

Однако в самом начале своего существования в Метрополитен-музее благотворительный ужин не проводился, а его локациями выступали известные площадки Нью-Йорка, среди которых были: Центральный парк, отель Waldorf Astoria, ночном клубе Rainbow Room.

Историческим для Met Gala стал 1960 год, ведь впервые мероприятие было проведено в Большом холле Метрополитен-музея, который украшали скульптуры в египетском стиле. Гости приходили на вечер в роскошных дорогих нарядах, мехах и, конечно же, бриллиантах.

Еще один переломный момент в истории Met Gala наступил в 1972 году, когда специальным консультантом Института костюма стала Диана Вриланд - очень влиятельная франко-американская обозревательница и редактор в области моды. Она сотрудничала с такими популярными изданиями, как Harper's Bazaar и Vogue. Именно под ее крылом Met Gala получил больше смелости и вышел за рамки обычного благотворительного ужина. Многое из того, что Диана придумала в начале своей работы с этим мероприятием, работает и сейчас. В частности, она стал привлекать к событию своих знаменитых друзей, среди которых были экс-первая леди США Жаклин Кеннеди Онассис и жена американского писателя Кристофера Бакли - Пэт Бакли.

Диана Вриланд и Ив Сен-Лоран, 1983 год / Associated Press

Начиная с 1973 года роскошные вечеринки Met Gala становятся тематическими. Первая была посвящена культовому испанскому дизайнеру Кристобале Баленсиаге и называлась "Мир Баленсиаги". Именно Вриланд сделала мероприятие не просто светским ужином, а событием, о котором говорили и грезили. Гости Met Gala отныне должны были пройти по огромному залу музея, демонстрируя таким образом свои наряды. Также был значительно расширен список приглашенных гостей, и теперь он состоял не только из светских лиц, нью-йоркских миллионеров и аристократов, а и из голливудских звезд, среди которых была Шер, Дайана Росс и Мик Джаггер.

Под руководством Вриланд мероприятие начало приобретать форму крупнейшей модной вечеринки года. В 1989 году Диана Вриланд умерла от сердечного приступа в возрасте 85 лет, и ее место, правда, не сразу, а аж в 1995 году заняла журналистка и главный редактор Vogue Анна Винтур. Далее история Met Gala приобрела тот вид, в котором мы знаем его сейчас, и установила четкие и жесткие правила, которых должны придерживаться все гости.

Анна Винтур на Met Gala 2022 / Associated Press

Анна ограничила список гостей гала-вечера до 650-700 человек, дата самого мероприятия была перенесена с декабря на первый понедельник мая. Также значительно выросли цены на билеты, ведь если в первые годы после основания мероприятие они стоили 50 долларов, в 70-80-х - около 1000 долларов, в конце 90-х годов цена выросла до 2000 долларов и с каждым годом только увеличивалась. Поскольку с годами также росла и популярность самого мероприятии, и на нем появлялись самые знаменитые звезды своего времени, и в 2010 годах билет на Met Gala стоил 25 тысяч долларов, а стол на 10 человек можно было купить за 250 тысяч долларов.

Как правило, дизайнеры покупают столы и заполняют их знаменитостями, которых одевают для этого мероприятия. Однако не стоит думать, что любой желающий миллионер может там появиться, поскольку список гостей лично утверждает сама Анна Винтур. Не редкими были случаи, когда редактор Vogue отказывала именитым гостям и компаниям в присутствии на Met Gala, поскольку, по ее мнению, они не соответствовали ее стандартам.

Кэти Перри на Met Gala 2019 / Associated Press

Возможно, именно из-за такой разборчивости этот бал костюма стал настолько эксклюзивным, уникальным и обсуждаемым, а его гости отдают огромные суммы за билеты, чтобы побывать там. В 2013 году на этом гала-вечере было собрано 9 миллионов долларов, а в 2014-м - 12, а в 2019-м - рекордные 15 миллионов долларов. На сегодняшний день Met остается одним из крупнейших благотворительных мероприятий в Нью-Йорке, ведь за годы своего существования собрало для Института костюма около 200 миллионов долларов.

Тесса Томпсон на Met Gala 2022 / Associated Press

Дав Кэмерон на Met Gala 2022 / Associated Press

Джессика Честейн на Met Gala 2022 / Associated Press

Тейлор Хилл на Met Gala 2022 / Associated Press

Жасмин Тукс на Met Gala 2022 / Associated Press

Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на Met Gala 2022 / Associated Press

Лили Джеймс на Met Gala 2022 / Associated Press

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