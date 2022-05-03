Просто красивый образ или поддержка Украине: Донателла Версаче надела золотисто-голубое платье на важный вечер в Нью-Йорке

Просто красивый образ или поддержка Украине: Донателла Версаче надела золотисто-голубое платье на важный вечер в Нью-Йорке

В нью-йоркском Метрополитен-музее прошел ежегодный Бал Института костюма.

Традиционно в первый понедельник мая в США проходит важное событие в мире моды – Met Gala, ежегодный бал, на которой собирают средства в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В числе приглашенных только самые топовые звезды. Каждый год у мероприятия есть своя тема, в этом году экспозиция посвящена "Позолоченному гламуру".

Донателла Версаче / Associated Press

Итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace – Донателла Версаче продемонстрировала на красной дорожке не только образ в тему бала, но и, похоже, поддержку Украине. Она надела платье в золотисто-голубых оттенках и сделала макияж в таких же цветах.

Донателла Версаче / Associated Press

В Instagram дизайнер детальнее рассказала про свой образ.

"Мой образ для Met Gala сегодня вечером. Это корсетное платье украшено деталями из денима, цепочками, золотой кожей и украшено кристаллами Swarovski. У меня была лучшая ночь, и я так рада провести ее со столькими близкими ❤️".

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Аутфит Версаче дополнила золотой обувью и массивными серьгами с синими камнями.

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