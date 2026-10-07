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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя спешить и суетиться
Нынешний день — один из самых сложных в лунном календаре, взрывоопасная атмосфера которого способствует конфликтам на всех уровнях — от профессиональных до личных и семейных.
Нам свойственно совершать лишние телодвижения, суетиться и спешить, из-за чего ситация складывается в направлении, противоположном желаемому — все только больше затягивается и запутывается.
Сегодня, 7 октября, лишние телодвижения во всех сферахжизни могут совершать представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно куда-либо спешить и суетиться.
Овен
Овны спешат всегда, и нынешний деньдля них исключением не станет — наоборот, они могут дейтввать еще более стремительно. Но и ошибок они в результате наделают гораздо больше, чем обычно, поэтому звезды настоятельно — чтобы потом не жалеть о последствиях — притормозить.
Близнецы
Близнецы, у когорых, как правило, существует несколько взглядов на один и тот же вопрос, поторопившись принять решение, могут, в резудьтате, выбрать совсем не то, что они хотели изначально, но отмотать ленту поступков назад не удастся, так что нужно все взвесить, не торопясь.
Дева
Дева, как главным перфекционистам зодиакального круга, вообще категорически не рекомендуется торопиться, но сегодня это для них особенно нежелательно. Недоведя проект до блеска, они будут недовольны итогом своей работы, считая ее полностью проваленной.
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