Голый экстремал прыгнул с верхушки Бруклинского моста и чудом выжил (видео)

Прыжок мужчины с вершины Бруклинского моста / © скриншот с видео

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В Нью-Йорке 44-летний мужчина обнаженным спрыгнул с вершины Бруклинского моста в реку Ист-Ривер. Преодолев высоту в 85 м, он чудом не получил никаких физических травм. Момент экстремального падения зафиксирован на видео.

Об этом пишет Lad Bible.

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Неизвестный мужчина совершил прыжок с верхушки знаменитого Бруклинского моста в Нью-Йорке 2 августа. Он упал с высоты около 278 футов (около 85 м) в воды реки Ист-Ривер.

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Инцидент зафиксировали очевидцы с разных ракурсов. Видео быстро разлетелись по социальным сетям после того, как люди заметили мужчину на вершине северной каменной башни моста.

Около 14:30 он разогнался и прыгнул вниз. С собой у мужчины был лишь предмет, похожий на сумку службы доставки еды, тогда как свою одежду он оставил на верхней части конструкции.

На записях слышно, как находившиеся на мосту свидетели события кричат в момент падения, а один из мужчин восклицает: «О Боже».

Дата публикации 16:24, 03.08.26 Количество просмотров 5 Голый мужчина прыгнул с вершины Бруклинского моста и выжил

По данным источников в Департаменте полиции Нью-Йорка (NYPD), мужчине 44 года. Сообщается, что во время подъема он нес с собой флаг Казахстана, позже закрепив его на мосту.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники подразделения экстренной службы полиции Нью-Йорка. Они поднялись на башню и пытались убедить мужчину безопасно спуститься вниз. Несмотря на переговоры с правоохранителями, мужчина решил прыгнуть с моста и упал в реку.

К счастью, неподалеку уже находился катер подразделения водной полиции NYPD. Его сотрудники быстро достали мужчину из воды, после чего немедленно доставили в больницу. По информации СМИ, несмотря на падение с большой высоты мужчина не получил физических травм. В то же время он был госпитализирован для оказания психиатрической помощи.

Полиция продолжает расследование инцидента и выясняет, были ли в действиях мужчины признаки любого правонарушения.

К слову, в Рио-де-Жанейро мужчина чудом избежал смерти во время мощной бури: при порыве ветра более 100 км/ч. на тротуар, где он стоял, упало огромное дерево и электрический столб. Прохожий успел в последнюю секунду отскочить в сторону и уцелеть, отделавшись лишь падением среди веток.

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