Женщина оставила дверь открытой для кошки, но в дом вошел медведь: чем все закончилось

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Жительница штата Колорадо, США, хотела лишь дать своей кошке возможность свободно заходить в дом и выходить из него. Однако вместо домашней любимицы в дом неожиданно пришел медведь, который полакомился кошачьим кормом.

Как пишет KUSA-TV, инцидент произошел в доме Линн Фельдман в городе Ловеленд.

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Женщина рассказала, что оставила заднюю дверь немного приоткрытой, чтобы ее кошка могла самостоятельно выходить на улицу и возвращаться домой.

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Однако впоследствии она неожиданно встретила в своем коридоре дикого медведя.

По словам Фельдман, животное спокойно зашло в гостиную.

Сначала женщина думала попытаться самостоятельно прогнать незваного гостя, но быстро отказалась от этой идеи.

Она закрылась в ванной и вызвала экстренные службы по номеру 911.

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"Я не боялась за свою жизнь, но мне было некомфортно", - рассказала Линн телеканалу. "Да, мне было некомфортно, когда в моем доме оказался медведь".

Когда на место прибыли полицейские, оказалось, что медведь уже самостоятельно покинул дом.

К счастью, незваный гость не нанес никакого вреда имуществу.

По словам хозяйки, единственным, что заинтересовало животное, стал кошачий корм.

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«Я заметила, что кошачий корм исчез, — сказала она. Вот почему я называю его вежливым медведем».

Это уже не первый подобный случай в Колорадо за последнее время.

Лишь несколькими днями ранее правоохранители округа Дуглас сообщали о двух медвежатах, проникших в жилой дом через открытое окно. Хозяева застукали их в тот момент, когда они также лакомились оставленным в доме кошачьим кормом.

Напомним, недавно медведь застрял во внедорожнике и всю ночь сигналил.

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