Киевский Версаль: пенсионер создал дворец в обычной многоэтажке, который впечатляет всех (фото)

Владимир Чайка 20 лет собственноручно превращает подъезд многоэтажки в Киеве в произведение искусства

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В Киеве есть необычный дом, который уже несколько лет впечатляет своих посетителей. Внешне это обычная многоэтажка, а внутри — настоящий Версаль с лепниной, зеркалами, картинами и даже небольшими скульптурами. Всю эту красоту на Радужной, 11-я создал житель дома, пенсионер Владимир Чайка.

Как обычный подъезд превратился в произведение искусства

В единственном стиле здесь украшены три этажа дома — 7, 6 и частично 5, а мусоропровод мастер превратил в античную колонну. Оригинальной лепниной были украшены и входы в кабину лифта. Как будто это не подъемник, а вход в покои.

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Мастер украшает свой подъезд уже 20 лет. Пенсионер рассказывает, что сначала думал оформить только лестничную клетку у своей квартиры. Но соседи попросили сделать весь этаж. Потом попросили расшириться еще на один.

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Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

ТСН.ua уже знакомил читателей с этим необычным подъездом на Радужной. В январе 2023 года Владимир Чайка рассказывал, что планирует возобновить работу по украшению подъезда. Пенсионер, несмотря на войну и российские обстрелы Киева, мечтает закончить работу над 5 этажом.

«Помешал коронавирус, а затем война. К сожалению, пятый этаж я так и не закончил превращать, а планировал дойти до четвертого. Завершенная часть подъезда живет своей жизнью — сюда часто приходят туристы, чтобы просто посмотреть на мою работу», — рассказывает пенсионер.

Киевский «Версаль» в многоэтажке

Киевский «Версаль» в многоэтажке

Киевский «Версаль» в многоэтажке

Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

Реакция туристов и борьба с серостью

Владимир Чайка удивляется, что туристы не перестают посещать дом, в котором он превратил старый советский подъезд на Версаль, даже во время войны. Кстати, во времена воздушных тревог этот роскошный интерьер приобретает особое значение: жильцы дома спускаются через Версаль до укрытия, спасаясь от российских обстрелов.

«Много людей приходит. Расспрашивают соседей, кто все это сделал, фотографируют, снимают видео. Бывало, что и записки оставляли с благодарностью за работу. Это приятно, что у нас много людей, ценящих красоту. Все, что я делал и планирую делать, — это борьба с серостью, которую нам активно насаждали в советские времена. Даже в сфере строительства таких серых подъездов у нас миллионы. Вот и сражаюсь с этой серостью, чтобы ее было как можно меньше», — говорит пенсионер.

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Киевский «Версаль» и его автор Владимир Чайка / © ТСН.ua

В 1997 году Владимир Чайка пережил клиническую смерть. И с того времени ему хотелось успеть сделать что-нибудь хорошее, необычное для людей и себя.

«Некоторые говорят, что стиль моих работ похож на барокко, но я не согласен — это просто мой стиль. Я часто переделывал свои работы. Например, потолок на своем этаже я четыре раза перерабатывал, пока он мне не понравился. Поэтому и людям говорю — не поступайте, как я! Найдите свой стиль и творите по-своему — сражайтесь с серостью!», — рассказывает мастер.

Кино и новые лифты

Владимир Чайка вспоминает, что его подъезд даже попадал в документальный фильм о Григорие Сковороде.

«Дворец российской императрицы снимали у меня в подъезде. Меня даже на презентацию этой картины приглашали. Также в подъезде снимали передачу о Людовике XV. В его времена был сконструирован первый лифт. Людовик был ленивым, и слугам приходилось поднимать его на второй этаж на руках. Им это надоело, и они сконструировали подъемник. Мой подъезд с лепниной и репродукциями тоже послужил для телевизионщиков королевским дворцом. Но лифт я упомянул не случайно. Он у нас в подъезде часто ломался. Кто-то даже жаловался — мол, из-за частых визитов людей, которые хотели посмотреть на мой Версаль. Пришлось обратиться к депутату Киевсовета и показать отзыв о подъезде от британских журналистов. После этого лифты заменили по всему нашему дому, хотя один подъезд отказался от замены», — вспоминает Владимир Чайка.

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Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН

Как швейцар стал тигром: история, рассмешившая британских журналистов

Посмотреть на необычный подъезд приезжают со всего мира. Были здесь гости из Финляндии, Швеции, США, Германии, Великобритании. Владимир Чайка говорит, что любит поговорить с гостями. Особенно о книгах и театрах, которые обожает.

«Британским журналистам очень понравилась история, которую я рассказал им о случае в театре в Киеве. Это произошло еще до революции. Там ставили спектакль, и по сценарию на скалу должен был выйти тигр и прыгнуть с нее. Но в день премьеры актер, исполнявший роль тигра, заболел. Директор театра уговорил набожного швейцара сыграть тигра. Все, что нужно было по сценарию — выйти в костюме тигра на сцену и прыгнуть вниз. И вот наступил этот момент: зал, увидев тигра, замер, а тигр поднимается на задние лапы, крестится и прыгает вниз. Британцев очень рассмешил этот случай», — рассказывает мастер.

Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

Киевский «Версаль» в многоэтажке / © ТСН.ua

Планы на будущее

Эти воспоминания и невероятный интерес людей со всего мира вдохновляют мастера на новые свершения. Однако несмотря на огромное желание продолжать творить красоту вопреки трудностям военного времени, на пути возникают практические препятствия.

«Знаете, у меня даже руки болят, так хочется работать. Я четко знаю, что буду там делать: каким будет потолок, стены, лепнина, репродукции. Но работу я так и не возобновил, потому что цены на строительные материалы сейчас просто бешеные. Всего нужно много: сатенгипс, грунтовка, краски. Все очень дорого, а у меня все средства идут на лечение, потому что мастер уже не молодой, 73 года. Болею, и жена болеет. Надеюсь, что здоровье улучшится, и я примусь за работу», — рассказывает Владимир Чайка.

Дата публикации 13:00, 23.07.26 Количество просмотров 33 13 км ада! 70-летняя Наталья пешком вытащила раненого мужа из ада Константиновки

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