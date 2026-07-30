Ракеты попали в многоэтажки во Львове, в Киеве под ударом "Почайна", есть погибшие — все детали массового обстрела

В Киеве горит рынок возле метро «Почайна» / © Управление ГСЧС Киева

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В ночь на четверг, 30 июля, Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, Львове, Полтаве, Днепре, Кривом Роге, Сумах, Виннице и Харькове.

В Киеве в результате российской атаки погиб человек, горит рынок

В Киеве в результате ночной российской атаки погиб человек, еще как минимум два — пострадали. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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«По состоянию на 02:55, к сожалению, подтверждена гибель одного человека. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении КМВА.

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В Святошинском районе в результате падения обломков произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также в Святошинском районе возгорание в гаражном кооперативе, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони.

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия ночной ракетной атаки на Киев / © ГУ ГСЧС в Киеве

Возле метро «Почайна» в Оболонском районе Киева после российской атаки загорелись торговые ряды. На месте образовалась большая воронка, часть дороги перекрыли для движения автомобилей.

Как сообщил спикер ГСЧС столицы Павел Петров, во время тушения пожара спасатели обнаружили одного пострадавшего.

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Пожар на рынке на площади 100 кв. м локализовали. Предварительно, в торговые ряды попали две баллистические ракеты.

Горить ринок на «Почайній» / © Телеграф

На месте до сих пор работают подразделения ГСЧС, сохраняется сильное задымление. Также сообщалось о повреждении входа в станцию метро «Почайна». Водителей просят учитывать перекрытие при планировании маршрута.

В Киевской области разбит жилой дом, ранены женщины и ребенок

В Броварском районе пострадали пять человек. Среди них несовершеннолетний и две женщины. Трое пострадавших госпитализированы в местную больницу, еще двоим помощь была оказана на месте. Об этом сообщает КОВА.

В результате атаки частично разрушен двухэтажный частный дом. На месте работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

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Во Львове ракета попала в многоэтажку: людей ищут под завалами

Ночью в четверг, 30 июля, российская армия атаковала Львов. Ракеты попали в жилые дома. Под завалами одной из многоэтажек ищут людей. Число травмированных растет.

Ночью местные власти сообщили, что из-за атаки горят жилые дома на двух улицах.

Число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 26. 15 человек госпитализировали. Среди пострадавших есть дети. Один ребенок — в больнице. Также ранения получил один спасатель.

Данные о пострадавших уточняются.

«Мы попадали, я накрыла ребенка»

Местные жители описывают первые минуты взрывов и панику в укрытиях.

«Начали бежать, когда произошел первый взрыв. Мы попадали, я накрыла ребенка… В подвале было очень много людей, паника, эмоции: кто-то плачет, дети трясутся. Хуже всего в этой ситуации — дети», — рассказывает львовянка Юлия.

Дата публикации 07:38, 30.07.26 Количество просмотров 68 Во Львове разбирают завалы дома, люди ищут родных под развалинами

Женщина добавляет, что в укрытии не было связи, поэтому люди долго оставались в неизвестности.

Не успела зайти в укрытие, поэтому лежала прямо на асфальте — делится другая жительница Железнодорожного района.

В результате обстрела ее маме ранило ухо осколком.

По словам городского головы Андрея Садового, под завалами дома до сих пор остаются люди. Сейчас там идет спасательная операция, а местные жители помогают чрезвычайным лицам разбирать завалы.

Также из-под завалов во Львове спасли ребенка.

Дитину врятували з-під завалів у Львові / © Радіо Свобода

«Около 4:45 Львов подвергся ракетной атаке. Наибольшие разрушения получили два жилых дома на улицах Патона и Выговского. На сегодня известно о около 20 пострадавших. Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов. В общей сложности повреждено более 20 жилых домов, а также школу и два детских сада», — написал мэр Львова Андрей Садовый.

Дата публикации 07:34, 30.07.26 Количество просмотров 67 Ужас во Львове после ракетного удара

Атака на Полтавщину: прилет по «Новой почте», пожар, убитый человек

Ночью россияне атаковали Полтавскую область. Зафиксировано попадание БПЛА по складским помещениям одного из частных предприятий. Есть погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

«К сожалению, один человек погиб. Также был атакован терминал „Новой почты“. Возник пожар складских помещений, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. По предварительной информации, без травмированных», — отметили он.

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

Последствия атаки на Полтавщину / © Управление ГСЧС в Полтавской области

В Харькове беспилотник попал в промзону

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что реактивный беспилотник попал в промышленную зону Харькова.

«Попадание реактивного БПЛА типа „Шахед“ в промышленной зоне Новобаварского района», — уточнил Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по селу в пригороде Кривого Рога. Баллистическая ракета «Искандер-М» попала прямо в частный дом, в котором жила многодетная семья. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета была выпущена из района российского Воронежа. В результате атаки погибли шесть человек — девочки в возрасте пяти и 12 лет и четверо взрослых.

Еще восемь человек получили ранения. Среди пострадавших — двое детей: мальчики в возрасте шести и пятнадцати лет. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

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