"Была очень наивна": украинка раскрыла горькую правду о жизни в Польше

Украинка из Мариуполя Валерия Виноградова, живущая в Польше

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Украинка из Мариуполя Валерия Виноградова, шесть лет живущая в Кракове, откровенно рассказала о финансовых трудностях за рубежом. Из-за пандемии, инфляции и войны покупка собственного жилья в Польше стала для ее семьи недостижимой мечтой.

Об этом Виноградова рассказала в видео на своей Instagram-странице.

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После переезда в Польшу украинка была убеждена, что уже через несколько лет они с мужем смогут отложить деньги на первый взнос и приобрести собственное жилье в ипотеку. Однако пандемия, инфляция и война кардинально изменили эти планы.

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«Я была очень наивна. Думала, что немного поработаем, насобираем на первый взнос и купим квартиру. Но после пандемии, инфляции и войны цены просто взлетели«, — призналась Валерия.

По словам женщины, за последние годы стоимость недвижимости в Кракове резко выросла. Если раньше за 700-800 тыс. злотых (8,25-9,43 млн грн) можно было приобрести просторную трехкомнатную квартиру, то сейчас за такие деньги продают только компактное жилье. Для большой семьи украинки такой вариант не приемлем.

Дополнительной проблемой стало то, что семья лишилась всего имущества в оккупированном Мариуполе. У семьи нет недвижимости в Украине, которую можно было бы продать, чтобы получить стартовый капитал для покупки жилья в одной из стран ЕС.

«Последний год я смиряюсь с мыслью, что собственную квартиру, если и куплю, то уже тогда, когда дети вырастут», — поделилась Валерия.

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Ее история вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. В комментариях многие украинцы, живущие в разных странах Европы, отметили, что также столкнулись с подобной проблемой из-за стремительного подорожания жилья и высокого уровня инфляции.

Напомним, ранее другая украинка, живущая в Польше, поделилась впечатлениями о быте и сервисе в соседней стране. Среди преимуществ она выделила безопасность, раннее обучение детей ПДД с обязательным экзаменом и полной защитой во время езды на велосипеде. К числу главных недостатков женщина отнесла медицинскую систему.

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