«Вы, украинцы, нас уже задолбали»: украинскому исследователю дерзко угрожают разборками из Польши

Отдельные поляки начали звонить незнакомым украинцам и угрожать / © ТСН

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Польская агрессия по отношению к украинцам, наличие которой уже вчера официально подтвердило МИД Украины, вышла за пределы Польши.

Как недавно рассказал на своей странице в соцсети украинский краевед, исследователь и руководитель государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» Роман Маленков, после того, как он опубликовал на своей странице ряд постов о давних украинских могилах в Польше, ему стали звонить поляки и высказывать угрозы.

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«Я начал получать угрозы по телефону. Угадайте от кого? От поляков, а точнее от Конфедерации короны польской».

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По его словам, речь идет об ультраправой польской партии, которую часто называют украинофобской.

«Им, видишь ли, не нравятся мои посты об украинских могилах», — написал у себя на странице исследователь.

К этому посту он добавил несколько фото украинских крестов с надгробиями в польском селе Радруж, в котором, по открытым данным, до 1945 года проживало очень много украинцев.

Непосредственно в комментарии для ТСН.ua Роман Маленков рассказал следующие детали о телефонных угрозах в свой адрес со стороны поляков: «В свое время я объездил фактически все земли, где жили украинцы — в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии, Молдове. Написал об этом книгу».

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По словам исследователя, во время таких поездок выяснилось много информации о поступках поляков, которые не являются приятными для них и на которые они не обращают внимания. Уточняя, Роман Маленков сообщил, что в своих постах описывал события, связанные с поляками и украинцами в 1940-х годах.

«После таких сообщений мне позвонили из Конфедерации короны польской. Это националистическая ультраправая польская организация. Однажды позвонили с польского номера, другой раз — с испанского. Сначала разговаривали нормально, а потом сказали: „Вы, украинцы, нас уже задолбали. Мы терпели, но теперь уже не будем“. Я задал вопрос о том, а что же вы мне сделаете. Мне ответили: „Посмотрите“. После этого в трубку прозвучали с той стороны русские маты с польским акцентом и собеседник бросил трубку. Мне звонили два раза», — рассказал нам Роман Маленков.

К этому он добавил, что звонили не только ему, но и коллегам, но в правоохранительные органы Украины и Польши он не обращался.

«Звонили главе правления общественной организации — Максиму Плахотному. Сказали, что общественная организация пишет плохое о поляках и добавили: „Мы с вами разберемся“, — говорит Роман Маленков.

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Украинцы в Польше: в последнее время произошел ряд нападений

В последнее время несколько украинцев сообщили в соцсетях, что отдельные поляки совершили нападения на них. Последствием стало обращение к врачам. Так, за последние сутки в соцсетях приобрел резонанс пост уроженки Украины Карины Китцай, которая рассказала о нападении группы поляков на ее дочь, которая вместе с женихом приехала в один из магазинов во Вроцлаве и стала жертвой трех местных мужчин.

По словам Карины Китцай, неизвестные мужчины напали на ее дочь после того, как услышали украинский акцент последней.

На это жестокое избиение украинцев отреагировали в МИД Украины и сообщили о росте агрессии по отношению к украинцам в Польше.

Почему поляки начали плохо относиться к украинцам: эксперт назвал сценарии

Комментируя ряд негативных случаев со стороны поляков по отношению к украинцам, в том числе и то, что на паспортном контроле главного аэропорта Польши, в Варшаве, работники заставили украинку раздеться прямо в очереди, украинский политолог Максим Несвитайлов в недавнем комментарии для ТСН.ua высказал мнение, что «это еще не пик».

И добавил: «Ряд польских политиков решили оседлать эту тематику. Украина не молчит на этот счет, реагирует. Сложно сказать о том, как можно выйти из этого достаточно быстро, поскольку поляки настроены на эскалацию. Обсуждается то, что из польских образовательных учреждений будет убираться украинский компонент. Сейчас в Польше правыми силами активно продвигается „антибандеровская расписка“ о лояльности — то есть продвигается то, что украинцы должны подписывать такой документ для того, чтобы осудить деятельность ОУН-УПА, чтобы признавать волынскую трагедию геноцидом, совершенным украинскими националистами, продвигается идея отказа от героизации Степана Бандеры, Романа Шухевича. То, что делают сейчас в Польше, указывает, к сожалению, исключительно на то, что ситуация еще не достигла пика»

Напомним, ранее сообщалось о том, что Польша изменила правила для украинцев призывного возраста. Власти Польши объяснили, кто сможет получить временную защиту, а кому откажут.

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