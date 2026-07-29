Магнитная буря 29 июля: чего ждать от Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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В среду, 29 июля, магнитная буря будет зеленого уровня — с К-индексом 2,7. Активность Солнца будет на низком уровне.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра сейчас находится на фоновом уровне, а геомагнитная активность остается спокойной. Ученые не ожидают значительного увеличения скорости солнечного ветра в течение нескольких дней.

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Магнитная буря 29 июля. Фото: Meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

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