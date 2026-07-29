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Магнітна буря 29 липня: чого очікувати від Сонця
Геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною.
У середу, 29 липня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 2,7. Активність Сонця буде на низькому рівні.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру зараз перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається спокійною. Науковці не очікують значного збільшення швидкості сонячного вітру протягом кількох днів.
Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.