Магнітна буря 29 липня: чого очікувати від Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

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У середу, 29 липня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 2,7. Активність Сонця буде на низькому рівні.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру зараз перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається спокійною. Науковці не очікують значного збільшення швидкості сонячного вітру протягом кількох днів.

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Магнітна буря 29 липня. Фото: Мeteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

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