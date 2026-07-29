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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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386
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Магнітна буря 29 липня: чого очікувати від Сонця

Геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У середу, 29 липня, магнітна буря буде зеленого рівня - з К-індексом 2,7. Активність Сонця буде на низькому рівні.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру зараз перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається спокійною. Науковці не очікують значного збільшення швидкості сонячного вітру протягом кількох днів.

Магнітна буря 29 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 29 липня. Фото: Мeteoagent.

Вплив магнітних бур можуть відчувати на собі метеозалежні, люди з гіпертонією та хронічними захворюваннями, вагітні тощо. Медики наголошують, якщо внести у своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
386
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