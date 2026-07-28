Курс валют в Україні: чи варто бігти до обмінників і скуповувати долари

Курс валют. / © Associated Press

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Росія посилює удари по українських портах, намагаючись завдати удару по експорту. Саме через портову інфраструктуру Україна отримувала значну частину валютних надходжень. Втім, підстав для занепокоєння щодо стабільності ситуації і валютні ризики немає.

Про це заявив член Ради Національного банку, доктор економічних наук Василь Фурман в ефірі «Вечір.LIVE».

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За його словами, через постійні обстріли та зупинення морських маршрутів продавати аграрну продукцію стає дедалі важче. Це створює величезне навантаження на українських фермерів та весь бізнес, який працює на експорт.

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Експерт наголошує, що українцям не варто хвилюватися за свої заощадження. НБУ має значні валютні резерви, які формувалися саме для стабілізації ситуації у кризові періоди. Завдяки цим запасам регулятор може за потреби виходити на ринок і стримувати різкі коливання курсу.

Попри регулярні повідомлення про атаки на морську інфраструктуру, валютний ринок в Україні залишається стабільним — масового ажіотажу серед населення чи бізнесу немає. Українці та компанії не скуповують валюту в паніці.

Нині основними покупцями доларів та євро є не пересічні громадяни, а великі підприємства, зокрема: енергетичні компанії та оборонні підприємства.

Василь Фурман пояснює, що очікувати стрімкого зростання цін чи різкого падіння гривні наразі немає підстав. Українці купують і продають валюту спокійно, а їхня поведінка нічим не відрізняється від того, що було місяць чи півтора тому.

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Тимчасовий сплеск інтересу до купівлі валюти спостерігався лише тоді, коли спалахнули військові дії на Близькому Сході. Тоді громадяни почали частіше ходити до обмінників. Проте цей стрибок швидко минув. Ринок одразу повернувся до звичних та спокійних показників.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков повідомив, що на валютному ринку знову спостерігаються коливання — офіційний курс долара знову зростає. Серед причин послаблення гривні експерти називають труднощі з експортом через атаки на портову інфраструктуру, а також подорожчання пального. Водночас ситуація з євро залишається стабільною та прогнозованою, без різких змін.

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