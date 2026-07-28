Чи варто використовувати йогурт як добриво для помідорів: садівники пояснили, чому це не найкраща ідея

Помідори / © ТСН

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Йогурт справді містить кальцій і білок, дві важливі поживні речовини, необхідні помідорам для процвітання. Хоча чи може рослина помідорів використовувати будь-що з цього, це окреме питання.

Експерти з рослин прокоментували цей популярний тренд для GardeningKnowHow.

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Твердження, що ложка йогурту, додана до води дляя поливання, може стимулювати ріст помідорів, регулярно з’являється на садівничих форумах, зазвичай наводиться як хороше джерело кальцію для помідорів. Логіка полягає в тому, що молочні продукти багаті на кальцій, а помідори часто страждають від проблем з кальцієм, тому введення рослин дози молочного добрива може забезпечити рослини тим, що їм потрібно. Але ця теорія не зовсім точна.

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Насправді йогурт не зовсім марний у саду. Використовуйте його разом із правильним добривом для помідорів — і він потенційно може надати рослинам трохи додаткової сили, та, перш ніж використовувати його як добриво, треба вжити певних запобіжних заходів.

Чому садівники використовують йогурт на помідорах

Кальцій є основною причиною, через яку йогурт використовують як добриво для помідорів. Щоліта плоди псує гниль кінчиків плодів, і часто винуватцем називають саме нестачу кальцію, тож баночка йогурту в холодильнику, мабуть, є найдоступнішим джерелом цього елемента. За харчовими стандартами, натуральний йогурт містить чималу кількість кальцію, що робить цей зв’язок цілком очевидним.

Однак його користь не обмежується лише цим одним мінералом. Йогурт також є хорошим джерелом білка, а білок — це азот для рослин.

Лактоза — це цукор, який легко поїдають ґрунтові мікроби, що може покращити ґрунт. Також є живі культури в йогурті, головним чином Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus та Streptococcus thermophilus, які також відповідають поширеному уявленню про підживлення ґрунтової мікрофлори.

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Чи справді працює йогуртове добриво для помідорів

Але аргументи на користь йогурту як джерела кальцію для помідорів розпадаються, якщо подивитися на цифри. Столова ложка (15 мл) йогурту містить приблизно 20 міліграмів кальцію. Помідор у повному плоді переміщує значно більше за один сезон, і ґрунт, у якому він росте, майже напевно вже містить надлишок кальцію. Тому ложка добрива для йогурту не має великого значення.

Однак арифметика — це не справжня проблема. Кальцій у молочних продуктах надходить у зв’язаному з казеїном стані, а це означає, що ґрунтові мікроби повинні розщепити його, перш ніж коріння зможе досягти будь-яких корисних поживних речовин. Тепло та час роблять це за своїм власним графіком. Ніхто не знає, коли з’явиться поживна речовина, чи з’явиться вона, поки рослина все ще потребує її.

Гниль кінчика плоду рідко є наслідком саме дефіциту кальцію. Найчастіше це пов’язано з порушенням процесу його надходження. Нерівномірне поливання томатів перешкоджає надходженню кальцію до плодів, що розвиваються, що й призводить до гнилі кінчика плоду. Йогурт не впливає на механізм, що блокує надходження кальцію, а лише забезпечує сам поживний елемент.

Найкращий тип йогурту для використання

Якщо ви все ще хочете спробувати це домашнє добриво для томатів, ключовим є вибір правильного йогурту. Звичайний йогурт — єдиний варіант, який підходить для грядки. Ніщо інше з відділу молочних продуктів не підходить. Вибір знежиреного йогурту залишає менше жирних залишків, ніж знежирений. Фрукти, мед, доданий цукор — нічого з цього не повинно потрапляти в сад.

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Штучні підсолоджувачі — це ще один складник, якого слід уникати, оскільки вони нічого не приносять у ґрунт, і ніхто не може сказати, як залишки поведуть себе на грядці. Йогурт з високим вмістом цукру спричиняє швидшу проблему, приваблюючи мурах, ос та гризунів до основи рослини. Ароматизовані йогурти також містять стабілізатори, які ніхто не повинен лити на город.

Як приготувати добриво для помідорів на основі йогурту

Розведення забезпечує безпеку добрива для помідорів на основі йогурту. Одна столова ложка (15 мл) звичайного йогурту, розмішана в повній 9-літровій лійці, — це найсильніша доза, яку слід використовувати. Добре перемішайте, щоб нічого не осіло в грудку, потім повільно полийте навколо крапельної лінії ваших помідорів, приблизно на відстані 15-20 см від стебла.

Далі додайте банку звичайної води, щоб йогуртове добриво пройшло нижче поверхні ґрунту, оскільки молочні продукти, що залишаються зверху, можуть спричинити проблеми. Також стежте за тим, щоб кожна крапля не потрапляла на листя. Вологі залишки на листках у теплу погоду сприяють грибковим захворюванням помідорів, які набагато важче виправити, ніж будь-який дефіцит поживних речовин.

Як часто застосовувати

Внесення добрива для помідорів на основі йогурту раз на місяць протягом вегетаційного періоду — це достатньо, і часто менше — це нормально. Це стосується невеликих експериментів, а не планового підживлення, тому немає великої користі від створення рутини навколо цього.

Будь-хто, кому цікаво, може правильно це зробити. Обробіть одну рослину розведеною сумішшю, залиште поруч відповідну рослину без обробки та порівняйте в кінці сезону.

Чого ніколи не слід робити, так це замінювати заплановане підживлення традиційним добривом для томатів лише йогуртом. Рослина, яка не отримує справжнього добрива, а лише йогурт, просто не підживлюється належним чином.

Помилки, яких слід уникати

Додавання нерозведеного йогуртового добрива є великою проблемою для рослин томатів. Крапля молока на теплому ґрунті скисає та приваблює мух. Вона також може утворювати кірку, яка не пропускає воду замість того, щоб пропускати її. Найбільше страждають контейнерні рослини, оскільки горщик містить мало ґрунту та не містить мікробного різноманіття, яке грядка використовує для переробки органічної речовини.

Повторне застосування добрив для помідорів на основі йогурту — ще одна пастка. Залишки накопичуються, і місце, оброблене знову і знову, починає погано пахнути та залишається вологим.

Ознаки того, що варто припинити використання йогурту

Кислий запах навколо основи рослини означає, що залишки бродять, а не розкладаються чисто. Білий або пухнастий наліт на поверхні ґрунту сигналізує про ту саму проблему. Зішкребіть, що можете, і промийте ділянку простою водою.

Комахи та тварини теж можуть створювати проблеми. Грибні комарі, що літають навколо стебла, — це ознака того, що щось не так, але ще більш явною ознакою є плодові мушки. Ґрунт, перекопаний вночі єнотами чи щурами, — це найпевніший сигнал, оскільки щось зацікавилося цим запахом. А рослина, яка виглядає гірше, ніж до початку експерименту, вже дала відповідь на це питання.

Що використовувати замість цього

Плодоносні помідори потребують постійного азоту, фосфору та калію, з акцентом на останні два, коли починається цвітіння. Рослинам також потрібен кальцій і магній у кількостях, яких не вистачає в кухонних залишках.

Поливання добривами з цими елементами допомагає від верхівкової гнилі квіток більше, ніж будь-яка добавка з вашого холодильника. Глибоке, рівномірне замочування в постійному ритмі з кількома сантиметрами мульчі для утримання вологи сприяє надходженню кальцію в плоди.

Загалом, збережіть йогурт на сніданок. Натомість інвестуйте в хороше органічне комерційне добриво для помідорів або домашній компост.

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