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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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20-річна донька Тома Круза відреклася від батька й офіційно замінила його прізвище на нове

Сурі остаточно розірвала все, що пов’язувало її з батьком, який був відсутній в її житті.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Том Круз і його донька Сурі

Том Круз і його донька Сурі / © Associated Press

Єдина донька голлівудських акторів Тома Круза та Кеті Голмс — 20-річна Сурі — офіційно більше не носить прізвище свого батька.

Як повідомляє Page Six, студентка Університету Карнегі-Меллона у Пенсильванії зареєструвалася для участі у виборах під ім’ям Сурі Ноель. Саме це свідчить про те, що дівчина юридично відмовилася від прізвища Круз. Ноель — друге ім’я її матері, Кеті Голмс.

За інформацією видання, у документах для реєстрації виборців у США використовується лише офіційне ім’я. Водночас у судових реєстрах округу Аллегені немає заяви про зміну імені, тож припускають, що відповідну процедуру Сурі пройшла ще в Нью-Йорку до переїзду на навчання.

Том Круз з донькою Сурі й ексдружиною — архівне фото / © Associated Press

Том Круз з донькою Сурі й ексдружиною — архівне фото / © Associated Press

Уперше дівчина дала зрозуміти, що більше не хоче асоціювати себе з батьком, ще в червні 2024 року. Під час випускного зі школи вона вже була вказана як Сурі Ноель, а не Сурі Круз.

За даними джерел, таким чином дівчина хотіла не лише віддати шану матері, яка самостійно її виховувала, а й почати новий етап життя без постійної уваги до знаменитого прізвища. Зокрема, вона прагнула сформувати «власну ідентичність» та «почати все з чистого аркуша в коледжі».

До слова, Том Круз і Кеті Голмс одружилися 2006 року, коли народилася їхня донька. Після шести років шлюбу подружжя розлучилося. Відтоді Сурі жила разом із матір’ю в Нью-Йорку, а про тривалу відсутність спілкування з батьком неодноразово повідомляли західні ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно наречений акторки Наталки Денисенко також змінив своє прізвище. Юрій Савранський вже показав новий документ.

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Кількість переглядів
1312
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