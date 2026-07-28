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Для логістики пальне зазвичай друга за вагою стаття витрат після зарплат водіїв, а часом виходить і на перше місце. Тому подорожчання на десятки відсотків – це не абстрактна макроекономіка, а цілком конкретний перегляд тарифів на перевезення по всьому ланцюжку.

Що вже роблять бізнеси, щоб не переносити всю вартість на клієнта

Прямо зараз у логістичній галузі помітно кілька доволі конкретних відповідей на подорожчання пального – і саме вони визначають, наскільки сильно зростання цін на пальне взагалі дійде до кінцевого споживача.

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Перше — перегляд маршрутів. Компанії, які переходять від ручного планування маршрутів до TMS-систем, що враховують десятки параметрів одночасно – від дорожньої ситуації до часових вікон доставки, – отримують скорочення пробігу в середньому на 8–12%. А коли маршрути будуються правильно, часто з'ясовується, що частина автопарку взагалі не потрібна: це дає зменшення кількості машин на 5–10%, іноді й більше.

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Друге – контроль самого споживання пального. Встановлення обтічників чи спойлерів на транспорті дає економію 10–15% пального для середньо- і малотоннажних машин і 4–5% для тягачів. Системна робота зі стилем водіння – коли водіїв оцінюють і навчають на основі реальних показників, а не приблизно, – дає до 12% економії на середньому транспорті і близько 5% на тягачах. А об'єднання обліку пального в єдину систему, що прибирає розриви між постачанням, зберіганням і заправкою, додає ще близько 15% економії за рахунок усунення прихованих втрат.

Третє – зміна самої моделі закупівлі пального. Перехід від заправки на роздрібних АЗС до гуртової закупівлі напряму у постачальника – на нафтобазі, у НПЗ чи у великого трейдера – дає різницю в ціні 13–15%. Це рішення працює не для всіх: організаційні витрати виправдані лише для бізнесу зі стабільним споживанням від приблизно 50 тисяч літрів на місяць, але для такого масштабу це один із найшвидших способів вплинути напряму на собівартість.

Тобто значна частина ефекту від паливної кризи зараз поглинається саме на рівні операційних процесів бізнесу – і чим ефективніше компанія це робить, тим менше зростання цін на пальне доходить до кінцевого товару на полиці.

За чим стежити, щоб оцінювати динаміку наперед

Кілька індикаторів реагують на зміни ринку швидше, ніж ціна на заправці. Перший – це ціна на нафту основних маркерних сортів на біржі, яка реагує на новини майже миттєво. Другий – вартість морського фрахту й страхування для танкерів у зонах підвищеного ризику: якщо вона почне знижуватись, це надійніший сигнал реального заспокоєння, ніж просто тиша в новинах. Третій – поведінка самого бізнесу: якщо транспортні й дистриб'юторські компанії почнуть масово переглядати паливні надбавки в бік зниження, а не підвищення, це означатиме, що вони самі бачать підстави очікувати стабілізації.

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Що це означає

Для водіїв підвищені витрати варто сприймати як нову реальність на кілька найближчих місяців. Для всіх інших ефект прийде опосередковано й із затримкою – через поступове коригування цін на товари й послуги, пов'язані з перевезенням. Найбільша помилка зараз – чекати, що все "само розсмокчеться" за пару тижнів: бізнеси, які вже перебудовують логістику під нову цінову реальність, матимуть значно менше проблем, ніж ті, що просто чекають.

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