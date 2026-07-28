Ірина Федишин у річницю шлюбу показала, яким було її весілля з чоловіком 20 років тому

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм Човником / © instagram.com/irynafedyshyn

Реклама

Українська співачка Ірина Федишин святкує важливу дату в особистому житті — 20 років від дня шлюбу з чоловіком і продюсером Віталієм Човником.

З нагоди порцелянового весілля артистка поділилася у фотоблогу архівним фото з їхньої церемонії. На світлині молодята позують у весільних вбраннях, тримаючи в руках білих голубів.

Реклама

Разом зі спогадами Ірина розповіла, що їхня історія кохання розпочалася ще багато років тому, коли Віталій прийшов до неї після концерту за автографом. Згодом саме він став її найближчою людиною та чоловіком.

Реклама

«20 років тому ми створили сім’ю. Колись один хлопець прийшов на мій концерт за автографом… А сьогодні він мій чоловік. 20 років тому ми сказали одне одному найважливіше "так". Мені тоді було лише 19 років. Хтось казав, що це зарано. Але я жодного дня про це не пошкодувала», — поділилася співачка.

Ірина Федишин з чоловіком Віталієм Човником — їхнє весілля на архівному фото / © instagram.com/irynafedyshyn

Федишин також присвятила чоловікові щемливі слова вдячності. Вона наголосила, що за два десятиліття вони разом пройшли чимало випробувань, створили міцну родину та стали батьками двох синів — Юрія й Олега.

«За ці 20 років ми здобули найцінніше — наших дітей. А ще тисячі спогадів, радощі, труднощі, перемоги, сльози, обійми, дороги й мрії. І найголовніше — ми завжди були разом. Дякую тобі за любов, підтримку, турботу і за віру в мене навіть тоді, коли було непросто. З річницею нас, Віталіку. Люблю тебе. І з кожним роком — ще сильніше», — щемливо звернулася артистка до коханого.

До слова, Ірина Федишин і Віталій Човник одружилися, коли співачці було лише 19 років. Згодом чоловік став не лише її супутником життя, а й продюсером, який допоміг розвинути музичну кар’єру артистки. Подружжя виховує двох синів, а 2021 року, на честь 15-річчя шлюбу, вони влаштували символічне друге весілля.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно весілля зіграла акторка Емма Робертс. Проте її зірковий батько Ерік проігнорував церемонію й спантеличив заявою, в якій натякнув на причини такого рішення.

Новини партнерів