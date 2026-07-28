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- Шоу-бізнес
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Топмодель Алессандра Амбросіо ефектно стрибнула в гірське озеро
Бразилійка любить активно проводити час.
45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо вирішила провести вільний час подалі від галасливих курортів і вирушила назустріч природі. Компанію зірці склав її коханий — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер.
У своєму Instagram модель опублікувала серію атмосферних фотографій та відео, зроблених під час походу мальовничою лісистою місцевістю. Закохані вирушили в похід по звивистих стежках, оточених густою зеленню, насолоджуючись тишею, свіжим повітрям і захоплюючими краєвидами.
Однією з найвражаючих точок маршруту став мальовничий водоспад із кришталево чистим озером. Добравшись до нього, Алессандра не пропустила нагоди влаштувати невеличку фотосесію на тлі дикої природи.
Особливу увагу підписників привернуло відео, на якому Амбросіо ефектно стрибає у прохолодне озеро біля підніжжя водоспаду. Судячи з кадрів, модель отримала справжнє задоволення від такої пригоди.
Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо знялася в рекламі разом зі своєю донькою. Схоже, дівчина вирішила піти слідами своєї знаменитої мами й почала будувати свою модельну кар’єру.