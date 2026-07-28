Топмодель Алессандра Амбросіо ефектно стрибнула в гірське озеро

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо вирішила провести вільний час подалі від галасливих курортів і вирушила назустріч природі. Компанію зірці склав її коханий — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер.

У своєму Instagram модель опублікувала серію атмосферних фотографій та відео, зроблених під час походу мальовничою лісистою місцевістю. Закохані вирушили в похід по звивистих стежках, оточених густою зеленню, насолоджуючись тишею, свіжим повітрям і захоплюючими краєвидами.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Однією з найвражаючих точок маршруту став мальовничий водоспад із кришталево чистим озером. Добравшись до нього, Алессандра не пропустила нагоди влаштувати невеличку фотосесію на тлі дикої природи.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Особливу увагу підписників привернуло відео, на якому Амбросіо ефектно стрибає у прохолодне озеро біля підніжжя водоспаду. Судячи з кадрів, модель отримала справжнє задоволення від такої пригоди.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо знялася в рекламі разом зі своєю донькою. Схоже, дівчина вирішила піти слідами своєї знаменитої мами й почала будувати свою модельну кар’єру.

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