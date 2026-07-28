ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Алессандра Амбросіо ефектно стрибнула в гірське озеро

Бразилійка любить активно проводити час.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо вирішила провести вільний час подалі від галасливих курортів і вирушила назустріч природі. Компанію зірці склав її коханий — австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів Бак Палмер.

У своєму Instagram модель опублікувала серію атмосферних фотографій та відео, зроблених під час походу мальовничою лісистою місцевістю. Закохані вирушили в похід по звивистих стежках, оточених густою зеленню, насолоджуючись тишею, свіжим повітрям і захоплюючими краєвидами.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Однією з найвражаючих точок маршруту став мальовничий водоспад із кришталево чистим озером. Добравшись до нього, Алессандра не пропустила нагоди влаштувати невеличку фотосесію на тлі дикої природи.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Особливу увагу підписників привернуло відео, на якому Амбросіо ефектно стрибає у прохолодне озеро біля підніжжя водоспаду. Судячи з кадрів, модель отримала справжнє задоволення від такої пригоди.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо знялася в рекламі разом зі своєю донькою. Схоже, дівчина вирішила піти слідами своєї знаменитої мами й почала будувати свою модельну кар’єру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie