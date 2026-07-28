У крокодилячих слінгбеках і сірому вбранні з декоративними ґудзиками: Карлі Клосс папараці заскочили у Нью-Йорку

Карлі Клосс / © Getty Images

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Карлі Клосс потрапила під приціл папараці під час прогулянки районом Сохо у Нью-Йорку.

На ній було сіре приталене вбрання, розшите декоративними чорними ґудзиками. Воно складалося з короткої спідниці і топа з широкими бретельками, V-подібним декольте і невеликою баскою на талії.

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Карлі Клосс / © Getty Images

Образ Карлі доповнила чорними гостроносими слінгбеками з крокодилячим тисненням на шпильках і лаконічною чорною сумкою з короткою ручкою. З прикрас на ній були невеликі сережки-кільця і тонкий браслет.

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Довге волосся модель уклала легкими хвилями, а на обличчі був денний макіяж.

Нагадаємо, Карлі Клосс сяяла у золотій сукні на весіллі Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі.

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