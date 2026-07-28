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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

В крокодиловых слингбэках и сером наряде с декоративными пуговицами: Карли Клосс папарацци подловили в Нью-Йорке

Модель продемонстрировала стильный городской образ, в котором женственный силуэт сочетался с элементами классического делового гардероба.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Карли Клосс

Карли Клосс / © Getty Images

Карли Клосс попала в объективы папарацци во время прогулки по району Сохо в Нью-Йорке.

На ней был серый облегающий наряд, расшитый декоративными черными пуговицами. Он состоял из короткой юбки и топа с широкими бретелями, V-образным декольте и небольшой баской на талии.

Карли Клосс / © Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

Карли дополнила свой образ черными остроносыми слингбэками с крокодиловым тиснением на шпильках и лаконичной черной сумкой с короткой ручкой. Из украшений на ней были небольшие серьги-кольца и тонкий браслет.

Модель уложила длинные волосы легкими волнами, а на лице был дневной макияж.

Напомним, Карли Клосс сияла в золотом платье на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
109
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