В крокодиловых слингбэках и сером наряде с декоративными пуговицами: Карли Клосс папарацци подловили в Нью-Йорке

Карли Клосс / © Getty Images

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Карли Клосс попала в объективы папарацци во время прогулки по району Сохо в Нью-Йорке.

На ней был серый облегающий наряд, расшитый декоративными черными пуговицами. Он состоял из короткой юбки и топа с широкими бретелями, V-образным декольте и небольшой баской на талии.

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Карли Клосс / © Getty Images

Карли дополнила свой образ черными остроносыми слингбэками с крокодиловым тиснением на шпильках и лаконичной черной сумкой с короткой ручкой. Из украшений на ней были небольшие серьги-кольца и тонкий браслет.

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Модель уложила длинные волосы легкими волнами, а на лице был дневной макияж.

Напомним, Карли Клосс сияла в золотом платье на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси.

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