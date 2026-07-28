Какому знаку Зодиака повезет 29 июля: кто сегодня сможет отыскать пропавшую вещь

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 29 июля?

Самый спокойный и гармоничный во всем лунном календаре день, в течение которого надо стараться соблюдать эмоциональный баланс — как внутренний, так и внешний. В любой сфере жизни, чего бы она ни касалась, важна умеренность — любые излишества, даже если они покажутся безобидными, принесут только вред.

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В работе, бизнесе и финансах сегодня особых прорывов ждать не приходится, поэтому и напрягаться особо не стоит, все равно все потраченные силы уйдут впустую. Тем, у кого на это время выпадет отпуск, можно отравляться в поездку — она окажется удачной.

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Водолей

Водолеям в этот день повезет больше, чем всем остальным представителям зодиакального круга. Правда, для этого им придется поработать над… атмосферой собственного дома. Как известно, чистоты и порядка много не бывает, поэтому нынешний день желательно посвятить уборке. В результате, они, во-первых, смогут отыскать пропавшую вещь, которые давно успели счесть безвозвратно потерянной.

А во-вторых, в глобальном смысле изменят свою жизнь к лучшему — этому поспособствует благотворная энергия, которая начнет свободно циркулировать в идеально чистом помещении.

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