Зендея в образе Женщины-паука сияла перед камерами в Лос-Анджелесе

Зендея / © Associated Press

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Зендея и её стилист Лоу Роуч вновь вызвали восторг у публики. Несмотря на то, что эта творческая пара уже не раз демонстрировала невероятные образы на премьерах фильмов «Человек-паук» и «Одиссея», им и на этот раз удалось удивить.

Во время презентации фильма в Лос-Анджелесе актриса появилась в черном креативном платье из коллекции Ashi Studio «Осень 2026». Модель бренда отличалась глубоким декольте и скульптурными деталями, напоминающими паучьи лапки.

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Зендея / © Associated Press

Но, конечно же, особенно эффектной была юбка, ведь она была не только асимметричной, но и объёмной благодаря крупным рюшам, шлейфу и складкам.

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Она дополнила это платье чёрными туфлями с пауком и роскошными ювелирными изделиями от Boucheron. На актрисе также были серьги-подвески из коллекции Histoire de Style, Art Déco High Jewelry, изготовленные из белого золота с бриллиантами и ониксовыми деталями.

Зендея / © Associated Press

«Это своего рода абстрактный способ изобразить паука», — сказал стилист Лоу Роуч в интервью Variety, комментируя её образ на премьере. «В нашем представлении это как бы метаморфоза женщины в это существо. А украшения — от Boucheron».

Перед камерами она позировала со своим мужем Томом Холландом, который играет Человека-паука в фильме. 30-летний актёр выбрал бордовый костюм в сочетании с ярко-красной рубашкой и тёмно-синим галстуком, цвета которых явно напоминают его фирменный костюм супергероя.

Зендея и Том Холланд / © Associated Press

Актриса уже не скрывает и свое обручальное кольцо.

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Обручальное кольцо Зендеи / © Associated Press

На вопрос о планах по поводу промо-тура «Dune: Part Three» Роуч не стал раскрывать подробности, но отметил: «До „Дюны“ ещё есть время, но это будет замечательно. Я с нетерпением жду».

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