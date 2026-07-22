Тогда и сейчас: как выглядели Зендея и Том Холланд на первой премьере фильма "Человек-паук"

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

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Том Холланд подтвердил, что женился на своей коллеге по фильму «Человек-паук», тихо сказав «да». Однако на протяжении всех этих лет актеры скрывали характер своих отношений. В интервью журналу The Hollywood Reporter в 2023 году Том пояснил: «Наши отношения — это то, что мы невероятно бережем и хотим сохранить как можно более священным. Мы не считаем, что должны кому-то объяснения, это наше личное дело, и это не имеет ничего общего с нашей карьерой».

Пара обручилась в конце 2024 года, а в начале 2026 года появились слухи, что они поженились. За все эти годы пара сильно изменилась, как и их карьера.

Зендая и Том впервые встретились в 2016 году, когда актриса проходила прослушивание на роль в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». После того как Зендею взяли на роль, они с Томом быстро подружились. Первое появление актёров на красной дорожке состоялось в 2017 году. Зендея была одета в платье косого кроя с рюшами от бренда Jonathan Simkhai, которое она сочетала с туфлями Rihanna X Manolo Blahnik.

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Зендея и Том Холланд, 2017 год / © Getty Images

В 2026 году актёры вновь активно рекламируют фильм о Человеке-пауке и вместе появляются на красных дорожках в разных городах мира. Во время одного из выходов на красную дорожку актриса продемонстрировала тематическое платье с паутиной от Giorgio Armani, которое сочетала с туфлями от Christian Louboutin.

Зендея и Том Холланд, 2026 год / © Associated Press

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