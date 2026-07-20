Зендея повторила образ Шэрон Стоун, в котором та дефилировала на подиуме

Зендея / © Getty Images

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Промотур фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» продолжается, и актёры посетили очередное мероприятие, посвящённое ему. На этот раз Зендея вышла к фотографам в наряде от бренда Vetements, который включал серую длинную рубашку, которую она носила как платье, а также белый пиджак и галстук.

Образ актрисы дополнили высокие сапоги-ботфорты из лакированной кожи, которые придавали образу дерзости и привлекали внимание. Акцентом в образе и отсылкой к фильму стали серьги в виде паутины, которые выбрала актриса.

Зендея / © Getty Images

Особенным стало также и то, что наряд Зендеи — это именно тот образ, в котором недавно дебютировала на подиуме актриса Шэрон Стоун. Она вышла на подиум во время показа мужской коллекции Vetements весна-лето 2027 в Париже, и это было её первое появление в качестве модели на модном показе за 30 лет.

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Шэрон Стоун / © Getty Images

Кроме того, Зендея сфотографировалась на мероприятии со своим мужем Томом Холландом, который сыграл главную роль в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

Зендея и Том Холланд / © Getty Images

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