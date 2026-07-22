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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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25
Время на прочтение
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Такой опасности не было давно: эксперты предупредили о приближении удара Солнца

Британская геологическая служба прогнозирует магнитную бурю уровня G1 23 июля из-за мощного потока солнечного ветра, уже достигшего магнитосферы Земли.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря / © Associated Press

В атмосфере Солнца появилась дыра, форма которой напоминает каньон. Из нее выходит поток солнечного ветра, который может вызвать магнитную бурю на Земле.

Об этом сообщает SpaceWeather.

Солнце выпустило 10 вспышек в сутки, отмечают эксперты.

Магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутниковой навигации, радиосвязи и отдельных энергетических систем в высоких широтах.

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, выбрасываемыми Солнцем.

Еще около 80 лет назад ученые пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.

Магнитные бури могут вызвать дискофорт для метеозависимых людей.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение

  • раздражительность и подавленное настроение

  • повышение или понижение давления

  • нарушение сна

  • боль в суставах

  • апатия и тревога

  • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы

Как облегчить самочувствие

  • иметь полноценный отдых и здоровый сон

  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая

  • отказаться от кофе и алкоголя

  • пытаться избегать стресса

  • больше проводить времени на природе

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Дата публикации
Количество просмотров
25
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