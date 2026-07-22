Такой опасности не было давно: эксперты предупредили о приближении удара Солнца

Землю накроет магнитная буря / © Associated Press

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В атмосфере Солнца появилась дыра, форма которой напоминает каньон. Из нее выходит поток солнечного ветра, который может вызвать магнитную бурю на Земле.

Об этом сообщает SpaceWeather.

Солнце выпустило 10 вспышек в сутки, отмечают эксперты.

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Магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутниковой навигации, радиосвязи и отдельных энергетических систем в высоких широтах.

Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, выбрасываемыми Солнцем.

Еще около 80 лет назад ученые пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.

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Магнитные бури могут вызвать дискофорт для метеозависимых людей.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

головная боль и головокружение

раздражительность и подавленное настроение

повышение или понижение давления

нарушение сна

боль в суставах

апатия и тревога

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы

Как облегчить самочувствие

иметь полноценный отдых и здоровый сон

пить больше обычной чистой воды, травяного чая

отказаться от кофе и алкоголя

пытаться избегать стресса

больше проводить времени на природе

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