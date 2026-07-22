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Такой опасности не было давно: эксперты предупредили о приближении удара Солнца
Британская геологическая служба прогнозирует магнитную бурю уровня G1 23 июля из-за мощного потока солнечного ветра, уже достигшего магнитосферы Земли.
В атмосфере Солнца появилась дыра, форма которой напоминает каньон. Из нее выходит поток солнечного ветра, который может вызвать магнитную бурю на Земле.
Об этом сообщает SpaceWeather.
Солнце выпустило 10 вспышек в сутки, отмечают эксперты.
Магнитные бури могут оказывать влияние на работу спутниковой навигации, радиосвязи и отдельных энергетических систем в высоких широтах.
Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли с разной продолжительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, выбрасываемыми Солнцем.
Еще около 80 лет назад ученые пришли к выводу, что солнечные вспышки приводят к снижению иммунитета и стрессоустойчивости человеческого организма, в результате чего человек испытывает ухудшение самочувствия.
Во время геомагнитных бурь человек может испытывать головную боль и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и повышение или снижение давления. Научно подтверждено, что в период магнитных бурь на 11% возрастает количество инфарктов и на 7% количество инсультов.
Магнитные бури могут вызвать дискофорт для метеозависимых людей.
Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
головная боль и головокружение
раздражительность и подавленное настроение
повышение или понижение давления
нарушение сна
боль в суставах
апатия и тревога
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы
Как облегчить самочувствие
иметь полноценный отдых и здоровый сон
пить больше обычной чистой воды, травяного чая
отказаться от кофе и алкоголя
пытаться избегать стресса
больше проводить времени на природе