Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 20-22 июля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20-22 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

В понедельник и вторник, 20 и 21 июля, по прогнозам специалистов, сохранится низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка будет спокойной, поэтому ощутимых магнитных волнений и бурь в эти дни не ожидается.

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Однако уже в среду, 22 июля, ситуация изменится. Ожидается повышение солнечной активности, которое приведет к магнитной буре с К-индексом 5 (красный уровень). Такие бури считаются ощутимыми и могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок, пить достаточное количество воды и по возможности больше времени проводить на свежем воздухе

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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