Літо готує новий сюрприз: частину України накриє негода, в інших регіонах буде до +34

Погода по областях / © ТСН

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Синоптики попередили, які області накриє негода вже 20 липня. Саме на початку нового тижня українців очікує нестійка погода.

Про це свічать дані Українського гідрометеорологічного центру.

У понеділок, 20 липня, більшість областей накриють короткочасні дощі та грози, а в окремих регіонах можливі град і шквали. Водночас на південному сході збережеться справжня літня спека — температура підніматиметься до +34 градусів.

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Дощова погода триватиме

За інформацією синоптиків, атмосферний фронт, який прийшов із заходу, поступово слабшатиме, однак дощі ще охоплюватимуть значну частину країни.

Надалі зона опадів зміщуватиметься:

21 липня — дощі прогнозують переважно у центральних областях;

22 липня — опади перемістяться на північ, південь і схід;

23 липня — короткочасні грози можливі у більшості регіонів;

після 24 липня погода стане переважно сухою, а наприкінці тижня температура дещо знизиться.

Прогноз погоди на добу 20 липня по території Київщини та Києва / © Укргідрометцентр

Київщина: грози, град і шквали

Найбільш неспокійною погода буде на Київщині. Український гідрометцентр оголосив І рівень небезпечності (жовтий).

Уночі місцями очікуються значні дощі, вдень можливі грози, град і шквали 15–20 м/с. Температура повітря становитиме +16…+21° вночі та +25…+30° вдень, у Києві — +19…+21° та +27…+29°.

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Синоптики попереджають, що негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Захід України: прохолодніше і дощі

У західних областях температура буде нижчою, ніж на решті території країни.

Львівщина

Уночі та вранці прогнозують короткочасні дощі й грози, вдень істотних опадів не очікується. Температура триматиметься помірна. В області — +11…+16° вночі, +22…+27° вдень, а у Львові — +13…+15° вночі, +23…+25° вдень.

Чернівецька область

Вночі та вранці можливий туман, удень — короткочасний дощ і грози.

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Чернівці: +17…+19° вночі, +26…+28° вдень;

область: +14…+19°, у горах +9…+14°, вдень +21…+26°.

Південь: Одеса без опадів

На Одещині синоптики прогнозують спокійнішу погоду. В Одесі 20 липня очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Температура повітря становитиме +21…+29°.

Центр і схід: спека до +31 градуса

У центральних та східних областях збережеться спекотна погода.

Дніпро

вночі — близько +19°;

вдень — до +30°.

Запоріжжя

вночі — +20°;

вдень — до +31°.

Північ: тепло, але без сильної спеки

20 липня в регіоні прогнозують температуру +14…+28°. За загальним прогнозом Гідрометцентру, у регіоні також можливі короткочасні дощі та грози.

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Якою буде температура протягом тижня

За даними синоптиків, упродовж тижня температура в більшості областей становитиме:

вночі +14…+20°;

вдень +24…+30°.

На південному сході країни місцями буде до +34°, тоді як на заході та півночі — прохолодніше: +19…+25°.

Зазначимо, що наприкінці тижня в Україні очікується невелике зниження температури: вдень переважно +21…+28°, а на південному сході — до +32°.

Раніше також йшлося про те, що у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов.

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Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

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