Без бюстгальтера: 46-летняя американская актриса в прозрачном топе блеснула пышной грудью

Минка Келли / © Getty Images

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Американскую актрису Минку Келли запечатлели папарацци, когда она выходила из студии шоу «Доброе утро, Америка» в Нью-Йорке.

Для телевизионного эфира звезда выбрала довольно смелый наряд. На ней был серебристый прозрачный топ без рукавов, усыпанный мелкими мерцающими кристаллами, которые красиво переливались на свету. Под ним не было бюстгальтера, поэтому Минка смело демонстрировала свою пышную грудь.

Минка Келли / © Getty Images

Верх актриса сочетала с черными широкими кюлотами, которые придали образу элегантность, и с классическими черными кожаными туфлями с заостренным носком на шпильках.

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У Келли была прическа с локонами и боковым пробором, макияж с глянцевым блеском на губах, лаконичные серьги в ушах и черные солнцезащитные очки на лице.

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