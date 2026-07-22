Такої небезпеки не було давно: експерти попередили про наближення удару Сонця

Землю накриє магнітна буря / © Associated Press

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В атмосфері Сонця з’явилася діра, форма якої нагадує каньйон. З неї виходить потік сонячного вітру, який може спричинити магнітну бурю на Землі.

Про це повідомляє SpaceWeather.

Сонце випустило 10 спалахів за добу, зазначають експерти.

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Магнітні бурі можуть впливати на роботу супутникової навігації, радіозв’язку та окремих енергетичних систем у високих широтах.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Ще близько 80 років тому вчені дійшли висновку, що сонячні спалахи призводять до зниження імунітету та стресостійкості людського організму, у результаті чого людина відчуває погіршення самопочуття.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати головний біль і мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання та підвищення або зниження тиску. Науково доведено, що в період магнітних бур на 11% збільшується кількість інфарктів і на 7% кількість інсультів.

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Магнітні бурі можуть спричинити дискофорт для метеозалежних людей.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення

дратівливість та пригнічений настрій

підвищення чи зниження тиску

порушення сну

біль у суглобах

апатія та тривога

порушення в роботі серцево-судинної системи

Як полегшити самопочуття

мати повноцінний відпочинок та здоровий сон

пити більше звичайної чистої води, трав’яного чаю

відмовитися від кави та алкоголю

намагатися уникати стресу

більше проводити часу на природі

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