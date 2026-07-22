Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 23-25 июля

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23-25 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

С четверга, 23 июля, по субботу, 25 июля, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в этот период ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

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Такие колебания считаются слабыми и не способны существенно повлиять на самочувствие большинства людей. Лишь наиболее метеочувствительные могут испытывать легкую усталость, сонливость, снижение работоспособности или незначительные перепады настроения. Сильных магнитных бурь в эти дни не прогнозируется.

В целом геомагнитная обстановка останется относительно спокойной, поэтому конец недели обещает быть благоприятным с точки зрения космической погоды.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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