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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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20-летняя дочь Тома Круза отреклась от отца и официально заменила его фамилию новой

Сури окончательно разорвала все, что связывало ее с отцом, отсутствовавшим в ее жизни.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Том Круз и его дочь Сури

Том Круз и его дочь Сури / © Associated Press

Единственная дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс — 20-летняя Сури — официально больше не носит фамилию своего отца.

Как сообщает Page Six, студентка Университета Карнеги-Меллона в Пенсильвании зарегистрировалась для участия в выборах под именем Сури Ноэль. Именно это свидетельствует о том, что девушка отказалась юридически от фамилии Круз. Ноэль — второе имя ее матери, Кэти Холмс.

По информации издания, в документах для регистрации избирателей в США используется только официальное имя. В то же время в судебных реестрах округа Аллегене нет заявления об изменении имени, поэтому предполагают, что соответствующую процедуру Сури прошла еще в Нью-Йорке до переезда на учебу.

Том Круз с дочерью Сури и экс-женой — архивное фото / © Associated Press

Том Круз с дочерью Сури и экс-женой — архивное фото / © Associated Press

В первый раз девушка дала понять, что больше не хочет ассоциировать себя с отцом, еще в июне 2024 года. Во время выпускного со школы она уже была указана как Сури Ноэль, а не Сури Круз.

По данным источников, таким образом девушка хотела не только отдать честь матери, которая самостоятельно ее воспитывала, но и начать новый этап жизни без постоянного внимания знаменитой фамилии. В частности, она стремилась сформировать «собственную идентичность» и «начать все с чистого листа в колледже».

К слову, Том Круз и Кэти Холмс поженились в 2006 году, когда родилась их дочь. После шести лет брака супруги развелись. С тех пор Сури жила вместе с матерью в Нью-Йорке, а о длительном отсутствии общения с отцом неоднократно сообщали западные СМИ.

Напомним, недавно жених актрисы Наталки Денисенко также сменил свою фамилию. Юрий Савранский уже показал новый документ.

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Дата публикации
Количество просмотров
703
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