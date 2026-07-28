Нападение на украинцев во Вроцлаве: Туск резко отреагировал и обратился к Навроцкому

Дональд Туск.

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Премьер Польши Дональд Туск отреагировал на громкое нападение на украинцев во Вроцлаве и призвал президента Кароля Навроцкого принять меры по разрешению ситуации.

Об этом глава польского правительства заявил на открытии заседания правительства, сообщает RMF24.

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Туск призвал обратившегося к президенту Навроцкому и отметил необходимость «объявить войну насилию».

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«Мы должны вести решительную войну против насилия. Бандиты, хулиганы и эта патология насилия приобрели смелость и дерзость, поскольку получили политический патронат», — сказал премьер.

Кроме того, Туск обратился к лидеру оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярославу Качинскому с просьбой прекратить «призывы к созданию ополчений, как он делал недавно, потому что полиция ему не подходит».

Польский премьер подчеркнул, что один из нападавших на украинку раньше хвастался в соцсетях своим якобы участием в защите границы. По словам Туска, подобные заявления часто используют люди, прикрывающие националистической риторикой собственные радикальные взгляды.

«В Польше мы особенно чувствительны к случаям насилия, когда его жертвами становятся самые уязвимые женщины, дети и больные. Я не случайно поднимаю эту тему на заседании правительства, ведь речь идет о повторяющихся актах агрессии. Национальные предубеждения и ненависть нередко становятся причиной насилия. Украинцы часто оказываются среди его жертв», — заявил Туск.

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На днях в одном из магазинов Польши жестоко избили украинскую чету. Пострадавшие получили серьезные травмы. В частности, девушке медики накладывали швы. После огласки в Сети Генконсульство Украины сделало резкое заявление и заявило, что в соседней стране участились случаи насилия и агрессии.

Во Вроцлаве уже задержаны два нападающих. По данным полиции, оба ранее были осуждены за разные правонарушения. Третьего предполагаемого участника избиения разыскивают.

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