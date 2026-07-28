Женщина случайно родила на парковке супермаркета: она не знала, что беременна — как это возможно

Женщина не знала, что беременна, и родила на парковке супермаркета / © pixabay.com

Реклама

В Германии, в городе Гоэнпайзенберг, 40-летняя женщина случайно родила на парковке супермаркета. Она отмечает, что не знала о своей беременности, а своё состояние объясняла усталостью из-за работы.

Об этом сообщает немецкое издание tz.de.

Реклама

40-летняя Михаэла из города Гоэнпайзенберг работала курьером. Во время работы на парковке одного из супермаркетов ей внезапно стало плохо. Женщина почувствовала сильную боль в животе, а затем поняла, что рожает.

Реклама

Михаэла подчеркнула, что она ничего не знала о своей беременности и думала, что плохо себя чувствует из-за проблем с желудком и стресса на работе.

«Врач решил, что это стресс», — объясняет женщина. После этого она перестала ходить на осмотры. Помимо управления транспортной компанией, она и её партнёр ухаживают за 800 курами, и из-за нехватки персонала ей часто приходится самой ездить по маршрутам ночью.

Женщина и её муж уже воспитывают троих детей. Четвёртую дочь они назвали Антонией, она родилась здоровой.

Напомним, что 36-летняя мать за 3 года родила естественным путем 3 пары близнецов.

Реклама

Новости партнеров