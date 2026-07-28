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Женщина случайно родила на парковке супермаркета: она не знала, что беременна — как это возможно
Немецкая женщина родила прямо на парковке супермаркета, поскольку из-за постоянной занятости даже не поняла, что беременна.
В Германии, в городе Гоэнпайзенберг, 40-летняя женщина случайно родила на парковке супермаркета. Она отмечает, что не знала о своей беременности, а своё состояние объясняла усталостью из-за работы.
Об этом сообщает немецкое издание tz.de.
40-летняя Михаэла из города Гоэнпайзенберг работала курьером. Во время работы на парковке одного из супермаркетов ей внезапно стало плохо. Женщина почувствовала сильную боль в животе, а затем поняла, что рожает.
Михаэла подчеркнула, что она ничего не знала о своей беременности и думала, что плохо себя чувствует из-за проблем с желудком и стресса на работе.
«Врач решил, что это стресс», — объясняет женщина. После этого она перестала ходить на осмотры. Помимо управления транспортной компанией, она и её партнёр ухаживают за 800 курами, и из-за нехватки персонала ей часто приходится самой ездить по маршрутам ночью.
Женщина и её муж уже воспитывают троих детей. Четвёртую дочь они назвали Антонией, она родилась здоровой.
Напомним, что 36-летняя мать за 3 года родила естественным путем 3 пары близнецов.