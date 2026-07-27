Ребенок родился в Испании: почему резиденции родителей недостаточно и правильно оформить документы

Флаг Испании / © Getty Images

Реклама

Многие украинцы, оказавшиеся в Испании после начала полномасштабного вторжения, ошибочно полагают, что рождение малыша в этой стране автоматически гарантирует ему местное гражданство. Несмотря на то, что многие семьи с временной защитой или видом на жительство планируют свое будущее в Испании, сам факт появления ребенка на свет на его территории не делает его испанцем. Даже легальный статус родителей не освобождает от необходимости проходить отдельную процедуру оформления документов для новорожденного.

Об этом пишет портал «ФАКТ».

Почему рождение в Испании не делает ребенка гражданином этой страны

Для украинской семьи этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала ребенка регистрируют после рождения, затем оформляют ему собственное вид на жительство, после чего начинается отсчет срока легального и непрерывного пребывания, необходимого для подачи заявления на гражданство. Ошибка на первом этапе может отодвинуть всю процедуру на годы, поскольку срок для будущего гражданства зависит от даты получения резиденции, а не от даты рождения.

Реклама

Следует понимать, что испанское законодательство в основном связывает гражданство с происхождением ребенка. Решающим является гражданство его родителей, в то время как территория рождения имеет ограниченное значение и учитывается только в определенных законом случаях.

Ребенок украинских граждан обычно приобретает гражданство Украины от рождения независимо от того, появился он на свет в Киеве, Мадриде, Барселоне, Валенсии или другом городе. Испанское государство исходит из того, что у новорожденного уже есть гражданство своих родителей, поэтому оснований для автоматического предоставления ему испанского гражданства нет.

Другой порядок может применяться, если хотя бы один родитель является гражданином Испании. Отдельные исключения предусмотрены также для детей, которые без предоставления испанского гражданства могли остаться лицами без гражданства. Для украинских семей такая ситуация обычно не возникает, поскольку законодательство Украины предусматривает гражданство ребенком, если его мать или отец на момент рождения были гражданами Украины.

Поэтому запись о рождении в испанском реестре подтверждает факт появления ребенка на свет в стране, однако не заменяет процедуру обретения гражданства. Испанское свидетельство о рождении также не следует воспринимать как документ, автоматически подтверждающий испанский паспортный статус.

Реклама

После рождения нужно оформить отдельный статус ребенка

Одной из наиболее распространенных ошибок становится убеждение, что вид на жительство матери или отца автоматически распространяется на новорожденного. Испанская миграционная система рассматривает ребенка как отдельное лицо, для которого необходимо оформить собственную резиденцию.

Наличие у родителей временной защиты, долгосрочной резиденции, разрешения на работу или иного законного основания для пребывания создает возможность оформить статус ребенка, однако не делает это без соответствующего заявления. Пока документы не поданы и решение не принято, ребенок не накапливает период легального проживания, который впоследствии может быть учтен при рассмотрении заявления на гражданство.

Перед обращением в миграционные органы рождения регистрируют в Registro Civil. Внесение записи в реестр требуется для получения испанского свидетельства о рождении и последующего оформления миграционных документов. После этого родители подают заявление на резиденцию ребенка, добавляя документы о рождении, свой правовой статус, место жительства и другие подтверждения, предусмотренные процедурой.

Для оформления испанского вида на жительство обращаются в компетентные органы Испании. Украинское консульство выполняет другие функции, связанные с украинскими документами и гражданством ребенка, но не выдает испанскую резиденцию.

Реклама

Почему родителям не стоит медлить с представлением документов

По правилам, установленным обновленным миграционным регулированием, заявление на оформление вида на жительство ребенку, рожденному в Испании, следует подавать в течение 6 месяцев. Если один из родителей получил законный статус уже после рождения, срок может исчисляться с момента обретения им права на жительство.

Шестимесячный период имеет практическое значение, поскольку просрочка усложняет оформление и влияет на дальнейший путь гражданства. Даже если ребенок постоянно живет с родителями, пользуется медицинскими услугами и зарегистрирован по месту жительства, эти обстоятельства не заменяют официального вида на жительство.

Резиденция, оформляемая несовершеннолетнему ребенку, рожденному в Испании, может предоставляться на срок до 5 лет. В течение этого периода родителям следует контролировать силу документов, не допускать разрывов в статусе и своевременно реагировать на требования миграционных органов.

Опоздание с подачей заявления создает еще одну проблему: годовой срок, после которого ребенок может претендовать на гражданство по резиденции, начнет исчисляться позже. Поэтому семья, которая рассчитывала подать документы вскоре после первого дня рождения, может выяснить, что необходимый период легального проживания еще не завершился.

Реклама

Когда возникает право подать заявление на гражданство

Для большинства иностранцев испанское законодательство предусматривает длительный срок проживания до подачи заявления на гражданство. Дети, родившиеся на территории Испании, имеют существенное преимущество: для них достаточным может быть 1 год легального, непрерывного и должным образом оформленного проживания.

Нынешний год не отсчитывается автоматически со дня рождения. Отсчет связан с моментом, когда ребенок получил законную резиденцию. Если разрешение оформили через 8 месяцев после рождения, право обратиться с заявлением по общему правилу возникнет после завершения года с даты обретения статуса, а не после первого дня рождения.

На практике процедура может длиться дольше из-за очередей, проверки документов, необходимости исправления ошибок или предоставления дополнительных сведений. Поэтому между рождением ребенка и фактической возможностью обратиться к гражданству иногда проходит 2 или более лет.

Важной остается непрерывность обитания. Длительные выезды, потеря резиденции, несвоевременное обновление документов или другие перерывы могут повлиять на оценку срока. Краткое путешествие за пределы Испании обычно не приравнивается к прекращению проживания, однако продолжительность и цель отсутствия могут быть учтены при рассмотрении дела.

Реклама

Как подают заявление от имени несовершеннолетнего ребенка

После истечения необходимого срока заявление подает отец, мать, опекун или другой законный представитель. Процедура может происходить в электронной форме или через определенный государственный орган в зависимости от обстоятельств дела и способа представления.

В пакет документов обычно входят свидетельство о рождении, документы о личности и гражданстве родителей, подтверждение законного проживания ребенка, регистрация по месту жительства, сведения о семейном положении и квитанция об уплате административного сбора. Уполномоченный орган может запросить дополнительные документы, если предоставленных материалов недостаточно или у них есть разногласия.

Список зависит от возраста ребенка, статуса его родителей, продолжительности проживания и других обстоятельств. Документы, выданные за пределами Испании, могут нуждаться в переводе, удостоверении или ином оформлении в соответствии с установленными требованиями.

Подача заявления не означает автоматического одобрения. Министерство юстиции проверяет соблюдение срока проживания, законность статуса, достоверность документов и другие предусмотренные законом условия.

Реклама

Как оценивают интеграцию ребенка и семьи в Испании

Испанское законодательство требует подтвердить надлежащее гражданское поведение и уровень интеграции в общество. Для малолетнего ребенка эти критерии оценивают с учетом его возраста и семейных обстоятельств.

Важным может быть постоянное проживание в стране, посещение детского сада или школы, медицинское обслуживание, социальные связи семьи и отсутствие нарушений миграционного режима. Младенец не может самостоятельно подтверждать знание языка или сдавать тесты, поэтому органы рассматривают положение ребенка через документы и образ жизни его законных представителей.

Требования к подростку могут отличаться от требований к новорожденному. Чем старше ребенок, тем большее значение могут иметь обучение, владение испанским языком, участие в школьной жизни и другие признаки фактической связи со страной.

Изменяется после выезда семьи из Испании

Украинские семьи не всегда остаются в Испании в течение всего периода оформления документов. Часть семей возвращается в Украину, переезжает в другое государство или временно проживает за пределами страны из-за работы, лечения или семейных обстоятельств.

Реклама

Такой выезд может повлиять на требование постоянного проживания, особенно если семья фактически изменила постоянное место жизни. Перед продолжительным отсутствием важно оценить, не будет ли прерван срок резиденции и сохранит ли ребенок основания для подачи заявления.

Если несовершеннолетний ребенок и его законный представитель проживают вне Испании, отдельные действия могут осуществляться через испанское консульское учреждение по месту жительства. Конкретная процедура зависит от стадии оформления и правового статуса семьи, поэтому документы нужно готовить с учетом актуальных требований.

Что нужно помнить украинцам

Рождение в Испании дает ребенку право воспользоваться сокращенным сроком для обретения гражданства по резиденции, однако не создает гражданство автоматически. Для украинских семей ключевым остается своевременное оформление отдельного вида на жительство ребенка.

Последовательность действий имеет принципиальное значение: регистрация рождения, получение резиденции, сохранение непрерывного легального статуса и подача заявления по истечении установленного срока. Пропущенный срок или длительный перерыв в документах способны отодвинуть возможность получения гражданства гораздо дальше, чем ожидали родители.

Реклама

Поэтому испанское свидетельство о рождении не следует воспринимать как подтверждение гражданства, а резиденцию родителей как автоматический статус ребенка. Каждый из этих документов имеет особое юридическое значение, а путь к испанскому гражданству начинается с надлежаще оформленного права на жительство.

Напомним, туристам в Барселоне советуют переодеваться после пляжа, поскольку за прогулку по городу в купальнике могут выписать штраф до 340 долларов.

Новости партнеров