Одна из европейских стран закрывает безвиз для россиян и белорусов: стала известна дата

Паспорт РФ / © unian.net

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С 1 ноября 2026 года гражданам России и Белоруссии потребуется виза для въезда в Черногорию.

Соответствующие изменения в визовый режим правительство страны утвердило 23 июля.

Решение было принято в рамках приведения визовой политики Черногории в соответствие с правилами Европейского Союза.

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В Министерстве иностранных дел Черногории заявили, что работают над упрощением процедуры получения виз. Заявления можно подавать не только через дипломатические представительства и консульства, но и в визовых центрах VFS Global.

Такой центр уже работает в России. В Белоруссии его планируют открыть в ближайшее время.

Черногория также создает новую визовую информационную систему, совместимую с системами ЕС и стандартами безопасности Шенгенской зоны. В дальнейшем страна планирует ввести электронные визы, чтобы заявления можно было подавать онлайн.

Правительство Черногории объяснило изменения исполнением обязательств на пути к членству в Евросоюзе.

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Ранее сообщалось, что Эстония планирует закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ при угрозе национальной безопасности. Пока ситуация там не дает оснований для его закрытия.

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