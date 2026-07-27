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Одна из европейских стран закрывает безвиз для россиян и белорусов: стала известна дата
Черногория с 1 ноября вводит визовый режим для граждан России и Белоруссии.
С 1 ноября 2026 года гражданам России и Белоруссии потребуется виза для въезда в Черногорию.
Соответствующие изменения в визовый режим правительство страны утвердило 23 июля.
Решение было принято в рамках приведения визовой политики Черногории в соответствие с правилами Европейского Союза.
В Министерстве иностранных дел Черногории заявили, что работают над упрощением процедуры получения виз. Заявления можно подавать не только через дипломатические представительства и консульства, но и в визовых центрах VFS Global.
Такой центр уже работает в России. В Белоруссии его планируют открыть в ближайшее время.
Черногория также создает новую визовую информационную систему, совместимую с системами ЕС и стандартами безопасности Шенгенской зоны. В дальнейшем страна планирует ввести электронные визы, чтобы заявления можно было подавать онлайн.
Правительство Черногории объяснило изменения исполнением обязательств на пути к членству в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что Эстония планирует закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ при угрозе национальной безопасности. Пока ситуация там не дает оснований для его закрытия.