Как избавиться от запаха затхлости в шкафу / © www.freepik.com/free-photo

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Многие даже не догадываются, что обычный рис может стать отличным помощником не только на кухне, но и в уходе за домом. Опытные хозяйки давно используют его для борьбы с чрезмерной влажностью и неприятными запахами в шкафах. Для этого достаточно поставить во внутрь открытый стакан или небольшую миску с сухим рисом. Такой простой способ не требует затрат и помогает поддерживать одежду в хорошем состоянии.

Почему рис работает

Рис обладает естественной способностью поглощать лишнюю влагу из воздуха. Именно поэтому его часто используют для хранения продуктов или даже для временного осушения небольших предметов после попадания воды.

В закрытом пространстве шкафа крупа постепенно впитывает часть избыточной влаги, благодаря чему микроклимат внутри становится более благоприятным для хранения вещей.

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Какие две проблемы помогает решить рис

Неприятный запах. Если в шкафу накапливается влага, ткани могут приобретать затхлый запах. Особенно часто это происходит в межсезонье или в квартирах с повышенной влажностью. Сухой рис помогает снизить влажность воздуха, из-за чего неприятный запах становится менее ощутимым. Одежда дольше остается свежей даже без частого проветривания.

Избыточная влажность. Повышенная влажность может негативно влиять на натуральные ткани, мех, кожу и обувь, хранящуюся в шкафу. В таких условиях скорее появляется сырость, а иногда даже плесень. Стакан риса помогает частично впитывать избыток влаги, особенно если проблема не слишком выражена.

Как правильно использовать рис

Насыпьте примерно стакан сухого риса в небольшую открытую емкость и поставьте его на полку или на дно шкафа.

Чтобы сделать способ еще более эффективным, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды, лимона, кедра или чайного дерева. После этого рис нужно хорошо перемешать и оставить на несколько часов, чтобы аромат распределился равномерно. Тогда шкаф будет обладать легким приятным запахом.

С течением времени крупа насыщается влагой и перестает работать столь эффективно. Обычно ее рекомендуют заменять примерно раз в месяц. Если в помещении очень влажно, делать это можно чаще — каждые две-три недели.

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