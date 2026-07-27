"Мне было безразлично как": Штилерман рассказал об услуге Миндича для Fire Point

Ракета FP-7.x

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Совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что бизнесмен Тимур Миндич помог украинским компаниям открыть доступ к засекреченным архивам с чертежами советских ракетных технологий.

Об этом Штилерман рассказал в интервью The Atlantic.

По его словам, весной 2024 года Миндич рассматривал возможность инвестировать в Fire Point. Тогда Штилерман попросил его помочь в получении доступа к советским ракетным чертежам, которые хранились в украинских архивах.

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«Мне было безразлично, как именно это будет сделано. Мне просто нужно было, чтобы это произошло», — заявил совладелец Fire Point.

Штилерман утверждает, что Миндич использовал свои политические связи, после чего доступ к архивам получила группа украинских компаний, в частности, Fire Point.

Среди предоставленных документов, по его словам, были инструкции по производству ракетной системы С-300 — одного из основных элементов российской противовоздушной обороны.

Штилерман заявил, что эти чертежи помогли специалистам Fire Point исследовать принципы работы более современной российской системы С-400. Полученные наработки послужили основой для создания ракеты FP-7x, предназначенной для противобаллистического комплекса FREYA.

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До конца 2024 года Штилерман, по его словам, согласился продать Миндичу половину Fire Point за 100 миллионов долларов. Эта сумма была примерно на 20% ниже оцененной на тот момент стоимости доли.

Затем предложение сделал оборонный конгломерат Edge Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Компания якобы была готова приобрести треть Fire Point за 780 миллионов долларов.

По словам Штилермана, в конце концов ни одно из этих соглашений не было заключено.

Напомним, Тимур Миндич является фигурантом дела о масштабной коррупционной схеме «откатов» в стратегическом государственном предприятии «Энергоатом». Антикоррупционные органы установили, что организованная группа, контролируя кадровые и финансовые потоки, фактически управляла предприятием через подставных лиц.

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