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"Триумф" не сработал: разведчики ГУР уничтожили С-400 в оккупированном Крыму (видео)
В ночь на 26 июля специалисты Департамента беспилотных систем ГУР выследили и успешно утилизировали пусковую установку и радиолокационную станцию вражеского комплекса С-400 в оккупированном Крыму.
Украинские разведчики нанесли очередной болезненный удар по системе противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
В ночь с 25 на 26 июля 2026 года мастера Департамента беспилотных систем Главного управления разведки МО Украины провели успешную операцию на территории полуострова. Они выследили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».
В результате точного удара спецназовцы полностью сожгли пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.
В ГУР обнародовали эксклюзивные кадры поражения техники врага и подчеркнули, что вооруженная борьба за освобождение украинских территорий продолжается.
Напомним, временно оккупированный Крым постепенно превращается в масштабную зону ловушки для российской военной группировки. Благодаря успешным и точечным действиям Сил обороны Украины географические особенности Крыма начинают играть против самих захватчиков.
Ранее в ГУР намекнули на новые удары по оккупированному Крыму.