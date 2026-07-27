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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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584
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"Триумф" не сработал: разведчики ГУР уничтожили С-400 в оккупированном Крыму (видео)

В ночь на 26 июля специалисты Департамента беспилотных систем ГУР выследили и успешно утилизировали пусковую установку и радиолокационную станцию вражеского комплекса С-400 в оккупированном Крыму.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ГУР уничтожило российский ЗРК С-400 «Триумф»

ГУР уничтожило российский ЗРК С-400 «Триумф» / © mil.ru

Украинские разведчики нанесли очередной болезненный удар по системе противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

В ночь с 25 на 26 июля 2026 года мастера Департамента беспилотных систем Главного управления разведки МО Украины провели успешную операцию на территории полуострова. Они выследили и поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

В результате точного удара спецназовцы полностью сожгли пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

В ГУР обнародовали эксклюзивные кадры поражения техники врага и подчеркнули, что вооруженная борьба за освобождение украинских территорий продолжается.

Напомним, временно оккупированный Крым постепенно превращается в масштабную зону ловушки для российской военной группировки. Благодаря успешным и точечным действиям Сил обороны Украины географические особенности Крыма начинают играть против самих захватчиков.

Ранее в ГУР намекнули на новые удары по оккупированному Крыму.

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Дата публикации
Количество просмотров
584
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