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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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149
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"Тріумф" не спрацював: розвідники ГУР знищили С-400 в окупованому Криму (відео)

У ніч проти 26 липня фахівці Департаменту безпілотних систем ГУР вистежили та успішно утилізували пускову установку й радіолокаційну станцію ворожого комплексу С-400 в окупованому Криму.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ГУР знищило російський ЗРК С-400 «Тріумф»

ГУР знищило російський ЗРК С-400 «Тріумф» / © mil.ru

Українські розвідники завдали чергового болючого удару по системі протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

У ніч з 25 на 26 липня 2026 року майстри Департаменту безпілотну Telegramих систем Головного управління розвідки МО України провели успішну операцію на території півострова. Вони вистежили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф».

Внаслідок точного удару спецпризначенці повністю спалили пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

У ГУР оприлюднили ексклюзивні кадри ураження техніки ворога та наголосили, що збройна боротьба за визволення українських територій триває.

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим поступово перетворюється на масштабну зону пастки для російського військового угруповання. Завдяки успішним і точковим діям Сил оборони України географічні особливості Криму починають грати проти самих загарбників.

Раніше у ГУР натякнули на нові удари по окупованому Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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