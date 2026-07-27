"Тріумф" не спрацював: розвідники ГУР знищили С-400 в окупованому Криму (відео)

ГУР знищило російський ЗРК С-400 «Тріумф» / © mil.ru

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Українські розвідники завдали чергового болючого удару по системі протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

У ніч з 25 на 26 липня 2026 року майстри Департаменту безпілотну Telegramих систем Головного управління розвідки МО України провели успішну операцію на території півострова. Вони вистежили та уразили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф».

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Внаслідок точного удару спецпризначенці повністю спалили пускову установку, а також радіолокаційну станцію 96Л6, яка входила до складу дороговартісного комплексу.

У ГУР оприлюднили ексклюзивні кадри ураження техніки ворога та наголосили, що збройна боротьба за визволення українських територій триває.

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим поступово перетворюється на масштабну зону пастки для російського військового угруповання. Завдяки успішним і точковим діям Сил оборони України географічні особливості Криму починають грати проти самих загарбників.

Раніше у ГУР натякнули на нові удари по окупованому Криму.

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