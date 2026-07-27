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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
419
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1 хв

Український надважковаговик ефектно нокаутував жертву Ф'юрі та Джошуа

Владислав Сіренко на останніх секундах бою "вирубив" шведа Отто Валліна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Сіренко — Валлін

Сіренко — Валлін / instagram.com/zuffaboxing

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) здобув перемогу над шведом Отто Валліном (28-4, 16 КО) у поєдинку, який відбувся у ніч проти 27 липня на арені "Madison Square Garden" в американському Нью-Йорку на шоу Zuffa Boxing 09.

Сіренко контролював перебіг бою, а в десятому раунді, коли до завершення поєдинку залишалося лише п'ять секунд, зумів ефектно нокаутувати суперника.

Для 31-річного українця це був перший бій після єдиної поразки в кар'єрі, якої він зазнав у липні 2025 року від британця Соломона Дакреса в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

35-річний Валлін до цього востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року, коли в другому раунді нокаутував американця Кріса Томаса.

У лютому 2025 року швед програв британцю Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів. Після цього Отто розглядав завершення кар'єри.

Зазначимо, що за плечима Валлін є поєдинки з топами хевівейту. 2019 року він бився з британцем Тайсоном Ф'юрі, поступившись за очками, а 2023-го програв британцю Ентоні Джошуа технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Раніше повідомлялося, що Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні.

Також ми розповідали, що олімпійський чемпіон Хижняк нокаутував француза в андеркарді поєдинку Джошуа — Пренга.

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Дата публікації
Кількість переглядів
419
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