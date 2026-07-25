Ф'юрі вшосте оголосив про намір завершити кар'єру — коли це станеться

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Реклама

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) оголосив про намір завершити кар'єру 2026 року.

Про це 37-річний британець розповів в інтерв'ю The Sun.

"Це мій останній рік на професійному рингу. Саме тому я хочу бути активним. Я не хочу продовжувати займатися спортом до 65 років", — заявив "Циганський король".

Реклама

Останнім поєдинком у кар'єрі Ф'юрі може стати бій з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа.

Раніше Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на бій, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Точні дата та місце проведення довгоочікуваного поєдинку стануть відомі пізніше.

Зазначимо, що Ф'юрі вже вшосте оголосив про свій відхід зі спорту. "Циганський король" раніше вже п'ять разів публічно заявляв про своє рішення повісити рукавички на цвях (зокрема у 2013, 2022 та січні 2025 року після поразок від Олександра Усика), проте щоразу повертався на ринг.

Нагадаємо, 24 липня Ф'юрі технічним нокаутом переміг поляка Маріуша Ваха у поєдинку, який відбувся на арені "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая (Таїланд).

Реклама

Новини партнерів