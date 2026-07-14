Берінчик повернеться на ринг після паузи в півтора року: дата бою та ім'я суперника

Денис Берінчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе перший бій за півтора року.

Суперником 38-річного українського боксера стане британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО), повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Поєдинок між Берінчиком і Ноуксом відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумом та хорватом Філіпом Хрговичем.

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Берінчик востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO.

Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи.

Після цього Денис переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

Поразка від Девіса стала для Берінчика першою у професійній кар'єрі. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

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Нагадаємо, Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

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