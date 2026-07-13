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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мбаппе, Мессі чи Кейн: який вигляд мають перегони бомбардирів ЧС-2026 перед півфіналами

Головними претендентами на "Золоту бутсу" є Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі

Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі / © Associated Press

Чемпіонат світу-2026 з футболу, який триває у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді, наближається до свого завершення.

На турнірі залишилося зіграти всього чотири матчі — півфінали, поєдинок за третє місце та фінал.

Боротьбу за трофей продовжують чотири збірні: Франція, Іспанія, Англія та Аргентина. В 1/2 фіналу французи позмагаються з іспанцями, тоді як англійці зустрінуться з аргентинцями.

Крім того, триває запекла боротьба за "Золоту бутсу" ЧС-2026. Наразі перегони бомбардирів очолюють Кіліан Мбаппе (Франція) та Ліонель Мессі (Аргентина), які забили по 8 голів.

Третє місце посідає Ерлінг Голанд (Норвегія) — 7 голів, чия збірна вже вибула з турніру, програвши Англії у чвертьфіналі.

Далі розташовуються Джуд Беллінгем (Англія) та Гаррі Кейн (Англія) — по 6 голів, а за ними Усман Дембеле (Франція) — 5 забитих м'ячів.

Бомбардирські перегони ЧС-2026

1. Кіліан Мбаппе (Франція) — 8 голів

1. Ліонель Мессі (Аргентина) — 8 голів

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) — 7 голів

4. Джуд Беллінгем (Англія) — 6 голів

4. Гаррі Кейн (Англія) — 6 голів

6. Усман Дембеле (Франція) — 5 голів

Зазначимо, що "Золоту бутсу" минулого Мундіалю, який відбувся 2022 року в Катарі, отримав Мбаппе. Тоді Кіліан став найкращим бомбардиром турніру з 8 голами, випередивши Мессі (7) на один забитий м'яч.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 проти аргентинців (3:3) Мбаппе оформив хет-трик, а Мессі відзначився дублем у воротах французів. У підсумку "альбіселесте" перемогли в серії пенальті та втретє в історії виграли Мундіаль (1978, 1986, 2022).

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
215
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