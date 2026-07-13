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Мбаппе, Месси или Кейн: как выглядят гонка бомбардиров ЧМ-2026 перед полуфиналами
Главными претендентами на "Золотую бутсу" являются Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Чемпионат мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, близится к своему завершению.
На турнире осталось сыграть всего четыре матча — полуфиналы, поединок за третье место и финал.
Борьбу за трофей продолжают четыре сборные: Франция, Испания, Англия и Аргентина. В 1/2 финала французы сразятся с испанцами, тогда как англичане встретятся с аргентинцами.
Кроме того, продолжается упорная борьба за "Золотую бутсу" ЧМ-2026. Сейчас гонку бомбардиров возглавляют Килиан Мбаппе (Франция) и Лионель Месси (Аргентина), которые забили по 8 голов.
Третье место занимает Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов, чья сборная уже выбыла с турнира, проиграв Англии в четвертьфинале.
Далее располагаются Джуд Беллингем (Англия) и Гарри Кейн (Англия) — по 6 голов, а за ними Усман Дембеле (Франция) — 5 забитых мячей.
Бомбардирская гонка ЧМ-2026
1. Килиан Мбаппе (Франция) — 8 голов
1. Лионель Месси (Аргентина) — 8 голов
3. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов
4. Джуд Беллингем (Англия) — 6 голов
4. Гарри Кейн (Англия) — 6 голов
6. Усман Дембеле (Франция) — 5 голов
Отметим, что "Золотую бутсу" прошлого Мундиаля, который состоялся в 2022 году в Катаре, получил Мбаппе. Тогда Килиан стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами, опередив Месси (7) на один забитый мяч.
Напомним, в финале ЧМ-2022 против аргентинцев (3:3) Мбаппе оформил хет-трик, а Месси отличился дублем в воротах французов. В итоге "альбиселесте" победили в серии пенальти и в третий раз в истории выиграли Мундиаль (1978, 1986, 2022).