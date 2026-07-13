Мбаппе, Месси или Кейн: как выглядят гонка бомбардиров ЧМ-2026 перед полуфиналами

Килиан Мбаппе и Лионель Месси / © Associated Press

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Чемпионат мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, близится к своему завершению.

На турнире осталось сыграть всего четыре матча — полуфиналы, поединок за третье место и финал.

Борьбу за трофей продолжают четыре сборные: Франция, Испания, Англия и Аргентина. В 1/2 финала французы сразятся с испанцами, тогда как англичане встретятся с аргентинцами.

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Кроме того, продолжается упорная борьба за "Золотую бутсу" ЧМ-2026. Сейчас гонку бомбардиров возглавляют Килиан Мбаппе (Франция) и Лионель Месси (Аргентина), которые забили по 8 голов.

Третье место занимает Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов, чья сборная уже выбыла с турнира, проиграв Англии в четвертьфинале.

Далее располагаются Джуд Беллингем (Англия) и Гарри Кейн (Англия) — по 6 голов, а за ними Усман Дембеле (Франция) — 5 забитых мячей.

Бомбардирская гонка ЧМ-2026

1. Килиан Мбаппе (Франция) — 8 голов

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1. Лионель Месси (Аргентина) — 8 голов

3. Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов

4. Джуд Беллингем (Англия) — 6 голов

4. Гарри Кейн (Англия) — 6 голов

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6. Усман Дембеле (Франция) — 5 голов

Отметим, что "Золотую бутсу" прошлого Мундиаля, который состоялся в 2022 году в Катаре, получил Мбаппе. Тогда Килиан стал лучшим бомбардиром турнира с 8 голами, опередив Месси (7) на один забитый мяч.

Напомним, в финале ЧМ-2022 против аргентинцев (3:3) Мбаппе оформил хет-трик, а Месси отличился дублем в воротах французов. В итоге "альбиселесте" победили в серии пенальти и в третий раз в истории выиграли Мундиаль (1978, 1986, 2022).

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