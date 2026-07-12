Аргентина в большинстве в экстра-таймах дожала Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

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Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "Arrowhead Stadium" в американском городе Канзас-Сити завершился со счетом 3:1 по итогам экстра-таймов.

Аргентинцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи — Алексис Макаллистер ударом головой замкнул подачу Лионеля Месси с углового.

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Благодаря этому Месси обновил свой рекорд по ассистам на Мундиалях. Теперь у Лео 10 голевых передач за карьеру на ЧМ.

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Во втором тайме швейцарцы отыгрались — на 67-й минуте Дан Ндойе воспользовался передачей Рикардо Родригеса и точно пробил в дальний угол.

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

На 72-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве — Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Сначала арбитр показал "горчичник" Леандро Паредесу якобы за грубый фол, но после просмотра видеоповтора (VAR) изменил свое решение и наказал Эмболо за симуляцию.

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Основное время встречи завершилось вничью (1:1), поэтому игра перешла в экстра-таймы.

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На 112-й минуте действующие чемпионы мира вырвали победу — Хулиан Альварес получил мяч от Хосе Лопеса и эффектно закрутил его в дальнюю "девятку".

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

На 120+1-й минуте подопечные Лионеля Скалони окончательно сняли вопрос о победителе матча — Лаутаро Мартинес удачно сыграл на добивании после того, как Тьяго Альмада пошел в сольный проход, но не переиграл вратаря швейцарцев Грегора Кобеля.

Аргентина — Швейцария / © Associated Press

Таким образом, Аргентина стала последним полуфиналистом ЧМ-2026. В 1/2 финала "альбиселесте" сразятся с Англией, которая в четвертьфинале в экстра-таймах победила Норвегию (2:1).

Матч Англия — Аргентина состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Во другом полуфинале во вторник, 14 июля, встретятся Франция и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе установил уникальное бомбардирское достижение чемпионатов мира.

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