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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 12 июля: чего ожидать от солнечной активности

Земля испытала влияние повышенной активности на Солнце.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В воскресенье, 12 июля, магнитная буря станет мощнее. Она повысится до красного уровня — К-индексу 5.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Выброс корональной массы (СМЭ) привел к достижению геомагнитной активности уровня STORM G2. Впрочем, эта активность будет постепенно снижаться уже в последующие дни, потому что влияние CME будет ослабевать.

Магнитная буря 12 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 12 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых, беременных и пожилых людей. В этот период врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.

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Дата публикации
Количество просмотров
817
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