- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 817
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 12 июля: чего ожидать от солнечной активности
Земля испытала влияние повышенной активности на Солнце.
В воскресенье, 12 июля, магнитная буря станет мощнее. Она повысится до красного уровня — К-индексу 5.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Выброс корональной массы (СМЭ) привел к достижению геомагнитной активности уровня STORM G2. Впрочем, эта активность будет постепенно снижаться уже в последующие дни, потому что влияние CME будет ослабевать.
Магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых, беременных и пожилых людей. В этот период врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.