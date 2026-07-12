Определились полуфинальные пары ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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С 9 по 12 июля состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира-2026.

По их итогам стали известны полуфинальные пары турнира.

Вашему вниманию пары 1/2 финала Мундиаля. Поединки этой стадии состоятся 14 и 15 июля.

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Пары 1/2 финала ЧМ-2026

14 июля. 22:00. Франция — Испания

15 июля. 22:00. Англия — Аргентина

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

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Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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