ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
714
Время на прочтение
1 мин

Определились полуфинальные пары ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

Полуфинальные матчи Мундиаля состоятся 14 и 15 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Трофей чемпионата мира по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 9 по 12 июля состоялись матчи 1/4 финала чемпионата мира-2026.

По их итогам стали известны полуфинальные пары турнира.

Вашему вниманию пары 1/2 финала Мундиаля. Поединки этой стадии состоятся 14 и 15 июля.

Пары 1/2 финала ЧМ-2026

14 июля. 22:00. Франция — Испания

15 июля. 22:00. Англия — Аргентина

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами

В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

Отметим, что действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
714
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie