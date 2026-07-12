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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1094
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Визначилися півфінальні пари ЧС-2026 з футболу: хто з ким зіграє

Півфінальні матчі Мундіалю відбудуться 14 та 15 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей чемпіонату світу з футболу

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 9 до 12 липня відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

За їхніми підсумками стали відомі півфінальні пари турніру.

До вашої уваги пари 1/2 фіналу Мундіалю. Поєдинки цієї стадії відбудуться 14 та 15 липня.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

14 липня. 22:00. Франція — Іспанія

15 липня. 22:00. Англія — Аргентина

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1094
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